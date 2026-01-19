Cómo detectar la estafa que afecta a familiares de fallecidos en los incendios forestales

Claudia Altamirano, hija de una víctima fallecida en el incendio de Lirquén, explicó que todo ocurrió tras una llamada para avisarle que le enviaron un mensaje por WhatsApp.

Mientras equipos especializados y los mismos vecinos prosiguen con los trabajos para combatir los incendios forestales en las regiones de Ñuble y el Biobío, inescrupulosos están aprovechando la tragedia que ya dejó 19 fallecidos para estafar a familiares de los fallecidos.

Así lo reveló Claudia Altamirano, hija de un hombre que falleció en el incendio de Lirquén, quien explicó que todo ocurrió tras una llamada para estafarla por WhatsApp.

De acuerdo con lo manifestado por la mujer, los sujetos la contactaron mientras ella acudía al Servicio Médico Legal, con el propósito de reconocer los restos de su padre.

La estafa a familiares de fallecidos en incendios forestales

Según explicó Claudia, la estafa a los familiares de fallecidos en los incendios forestales comienza con un supuesto contacto por parte de un efectivo de Carabineros.

“Nosotros estamos en el Servicio Médico Legal, porque tenemos que pedir los restos de mi papá, y me llama un supuesto capitán Troncoso y me dice: ¿Usted es familiar de Patricio Candia?, y yo caí”, comenzó su relato a T13 Tarde.

Luego añadió que el sujeto “me dijo: la estoy llamando de Fiscalía, necesitamos abrir una carpeta investigativa, ¿tiene un minuto?, puede abrir su WhatsApp, deme el código que le está llegando en este minuto, porque le voy a mandar un link para que usted esté al tanto de todo lo que está pasando. Yo en este minuto estoy en otra parte“.

Luego contó que “yo efectivamente caí, porque ayer cuando encontramos los restos de mi papá, llegó un capitán de Carabineros y PDI. La persona por teléfono me dijo capitán y yo simplemente accedí a lo que me estaba pidiendo. En cuestión de 2 o 5 minutos llamaron a mi esposo para decirle que estaban pidiendo plata a nombre mío“, precisó.

“De hecho, me llamó el apoderado de un colegio de mi hijo y me dice: Claudia, ¿eres tú, estás bien? Están pidiendo plata a tu nombre. Ahí le conté un poco y le dije que no hiciera ninguna transferencia, que era una estafa y como estábamos en la Fiscalía, subí al segundo piso y puse inmediatamente la denuncia”.

Uno de sus contactos cayó en la estafa

Claudia Altamirano reveló que, en todo caso, una persona de sus contactos sí fue víctima de los estafadores, a los que les depositó 190 mil pesos. “Ella cayó y me puso me estafaron“, detalló, a la vez que informó que posteriormente logró recuperar su WhatsApp.

Indicó que decidió contar lo que le ocurrió “para que más personas que están viviendo el mismo dolor que nosotros, no caigan en esa estafa“.

Sostuvo que los sujetos utilizan las redes sociales para detectar nombres de las víctimas y de personas cercanas, y después “llaman, te dicen ¿Usted es familiar de tal persona?, y les mandan el link”, explicó.

“Yo sé que en este momento estamos todos nerviosos. Así como caí yo, van a seguir cayendo; entonces, yo quiero que todas las personas que están viviendo este dolor, que por favor tengan cuidado al responder, que no entreguen información, porque les puede pasar lo que me pasó a mí“, concluyó.