Fiscalía: “Incendios en Ñuble no serían debido a intencionalidad, sino por negligencia”

Más de 6 mil hectáreas han sido afectadas por los 15 incendios registrados en la Región del Ñuble en los últimos días, pero a diferencia de otros siniestros ocurridos en el país, para la Fiscalía Regional su origen se debe a una negligencia y no a una intencionalidad.

Así lo indicó la fiscal regional, Nayalet Mansilla, quien sostuvo que “no hay ningún indicio de que puedan ser intencionales, pero sí podrían ser incendios negligentes“.

La persecutora planteó que “de todas maneras, son causas que se están investigando. Hasta ahora no tenemos detenidos, porque esos incendios, al ser negligentes, requieren un poco más de tiempo por las pericias”.

Ahondó en el tema y planteó que “existe una alta probabilidad de determinar el origen, pero todavía hay pericias pendientes, que son pericias fundamentalmente mecánicas y químicas que se hacen en el lugar. Si eso fuese así, eventualmente el origen de los incendios de Pinto, Quillón y San Nicolás sería negligencia eléctrica“, apuntó.

Fiscalía y la investigación de los incendios en Ñuble

Respecto de la posible intervención de terceras personas en los siniestros, la fiscal regional apuntó que “podría haber, pero habría que ver responsabilidades respecto de las posibles negligencias que pudiese haber“, según le dijo a La Tercera.

“La mayoría de los incendios, yo diría el 90 y tanto por ciento, son por causas humanas, ya sea por negligencia o intencionalidad. Hasta el momento, nosotros en Ñuble no tenemos ninguna investigación que haya arrojado intencionalidad“, complementó.

A continuación manifestó que “de haber negligencia, hay responsabilidad, (por ejemplo) de quienes no pusieron el cuidado respectivo con la norma y, por lo tanto, eventualmente podría haber responsabilidad de las personas jurídicas si es que hubieran empresas involucradas“.

Respecto de los plazos establecidos para investigar el origen de los incendios, la fiscal de la Región de Ñuble precisó que “es demasiado pronto para determinar eso sin perjuicio de aquello de los incendios que ya hemos estado aclarando“.

“Nosotros tenemos que esperar las pericias y creo que estamos hablando de unos dos meses más o menos. Eso es lo que demoran las pericias químicas y mecánicas para corroborar la hipótesis que tenemos en la investigación”, puntualizó.