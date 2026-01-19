FOTOS + VIDEOS – Penco entre escombros: la tragedia de Villa Italia y la fuerza de su comunidad

La comuna de Penco, en la Región del Biobío, vive días de incertidumbre y dolor tras el devastador incendio que consumió gran parte de la Villa Italia.

Las llamas arrasaron casas y recuerdos, dejando a vecinos y familias enfrentando la difícil realidad de comenzar de cero. Ignacio Riffo Pavón, académico de la Facultad de Comunicaciones de UNIACC y uno de los residentes afectados, relató con angustia los primeros momentos tras enterarse de la tragedia desde Santiago.

“Yo estaba en Santiago y me enteré por la prensa, por mi familia y por vecinos que me llamaban, que en el barrio, en Villa Italia, donde viven mis padres, se estaban quemando las casas. A eso de las 04:00 de la mañana compré un pasaje de avión, lo tomé a las 06:00 y llegué a las 07:00 de la mañana a mi barrio, donde estaban mis seres queridos. Fue muy angustiante (…) de verdad, muy, muy angustiante”, indicó el docente a EL DÍNAMO.

En ese sentido, de acuerdo a Ignacio, el momento más complejo no fue solo el incendio en sí, sino enfrentar las consecuencias al día siguiente.

“Uno de los momentos más difíciles fue a eso de las 08:00 de la mañana cuando las familias volvieron a sus hogares. Nuestros vecinos regresaron a mirar lo que quedaba de sus casas (…) fue doloroso, fue extremadamente doloroso saber y ser consciente que hay que comenzar de cero. Cuando nos enfrentamos a esa realidad, es un dolor colectivo”, añadió el académico.

Villa Italia – Penco

Villa Italia – Penco

VIDEOS – Penco entre escombros: la tragedia de Villa Italia y la fuerza de su comunidad

A pesar de la devastación que ha dejado el incendio forestal en Penco, la fuerza del espíritu comunitario y la solidaridad de los vecinos se hacen sentir. Ignacio, quien vivió de cerca la pérdida de su barrio, describió cómo, en medio de la tristeza, emergen la ayuda mutua y el compañerismo que mantienen viva la esperanza.

“La situación en Penco es de mucha incertidumbre, mucha pena y tristeza. Acá todos tienen un amigo, un vecino o un familiar que perdió su casa. Entonces sí, hay mucha pena, pero al mismo tiempo esta catástrofe también saca lo mejor de lo nuestro que es la solidaridad y el compañerismo“, reconoció Riffo.

“En la Villa Italia se quemó la población completa. Se salvaron cuatro casas y dentro de esas cuatro casas está la casa de mi papá y de mi mamá, por lo que salimos a ayudar a los vecinos”, indicó.

En ese contexto, el Riffo añadió que “la respuesta de la comunidad ha sido inmediata y constante. Hasta el momento hemos recibido ayuda de personas que vienen de Hualpén, de San Pedro y de Concepción, quienes nos han aportado con agua, comida para los animales y ropa. Hemos sentido mucho afecto y nos sentimos muy cuidados quienes vivimos en la Villa Italia. La comunidad y el sentido comunitario se respiran y se perciben en Penco”, finalizó.

En medio de la tragedia, Penco es una comuna que muestra que la solidaridad y el compañerismo pueden ser la chispa que ayude a reconstruir no solo hogares, sino también la esperanza de una comunidad marcada por la pérdida y la resiliencia.