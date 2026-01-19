Si bien durante esta semana se mantendrán las típicas temperaturas estivales, algunos especialistas en meteorología anticipan la llegada de un “alivio térmico”.

Durante el fin de semana, gran parte de Santiago enfrentó calor extremo, con temperaturas que superaron los 35 °C, configurando una ola de calor caracterizada por condiciones sofocantes y valores térmicos inusualmente altos.

Si bien durante esta semana se mantendrán las típicas temperaturas estivales, algunos especialistas en meteorología anticipan la llegada de un “alivio térmico“, producto del ingreso de aire más fresco desde la costa. En sectores como Melipilla, las máximas podrían descender hasta los 22 °C.

No obstante, en la mayoría de las comunas el termómetro seguirá marcando sobre los 28 °C, de acuerdo con el pronóstico entregado por la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), aunque sin alcanzar los niveles extremos registrados en los días anteriores.

Santiago tendrá un respiro del calor: revisa cómo estará el clima esta semana en la capital

Según Meteochile, esta semana en Santiago se esperan temperaturas máximas altas pero algo más moderadas que el fin de semana pasado, cuando se superaron los 33-35 °C, y los cielos se mantendrán mayormente despejados en la mayoría de los sectores.