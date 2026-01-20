Compañía de Jesús inicia proceso para oficializar renuncia de Felipe Berríos

La medida fue solicitada por el propio sacerdote, tras las medidas disciplinarias que le impuso la orden luego de ser absuelto por el Vaticano.

La Compañía de Jesús informó que tomó conocimiento de la decisión de Felipe Berríos de dejar la orden, por lo que iniciará el proceso para que ésta se concrete, enviando los antecedentes a la Curia General.

Felipe Berríos oficializó su renuncia a los jesuitas en una declaración pública, ya que a pesar de ser absuelto canónicamente de las ocho denuncias por abuso sexual en su contra, la Compañía de igual forma le impuso una serie de medidas disciplinarias.

“No tengo rencor ni rabia, solo una profunda tristeza por el comportamiento de algunos hermanos jesuitas”, indicó Berríos.

Ante esto, desde la Compañía de Jesús indicaron “que frente a denuncias de abuso a niñas, niños y adolescentes, o personas en situación de vulnerabilidad, la Compañía de Jesús activa protocolos institucionales de público conocimiento que se han aplicado sin excepción a cualquier jesuita, conforme a procedimientos formales, obligatorios e independientes. Estos mecanismos se rigen por criterios de imparcialidad y rigor”.

En esta línea, reafirmaron las sanciones impuestas a Felipe Berríos: “Responden al mérito de los antecedentes disponibles y al deber de actuar con responsabilidad. Dichas medidas se sustentan en lo recabado durante la Investigación Previa y el Proceso Administrativo Penal, realizados por expertos independientes, y la convicción alcanzada como Compañía de Jesús”.

“Aún cuando en ciertas instancias no se haya alcanzado la certeza moral exigida en el proceso canónico respecto de algunos de los hechos, se constataron conductas que transgredieron límites y causaron daño, lo que lamentamos profundamente“, dejaron en claro desde los jesuitas.