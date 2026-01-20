Tribunal acoge solicitud de la defensa y reabre investigación contra Manuel Monsalve

La abogada querellante del Caso Monsalve se opuso a la solicitud de la defensa, ya que a su juicio esta solo buscaría dilatar el proceso.

Este martes, el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago acogió la solicitud de la defensa del ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, y determinó reabrir la investigación en su contra por los delitos de abuso sexual y violación.

De esta forma, la causa que lleva adelante el Ministerio Público por los presuntos ilícitos cometidos en contra de una subalterna en septiembre de 2024 volverá a seguir su desarrollo investigativo, la cual se ha extendido por más de un año.

En este marco, la jueza Pilar Ahumada estableció un plazo de 120 días para que se lleven a cabo las nuevas diligencias.

Lo anterior, luego de que el defensor penal público que representa a Manuel Monsalve, Víctor Providel, asegurara que aún faltan diligencias por realizar, las cuales, a su juicio, permitirían acreditar la inocencia del ex subsecretario.

Por su parte, la abogada querellante, María Elena Santibáñez, se opuso a la reapertura de la investigación. De hecho, antes de la audiencia manifestó que la solicitud de la defensa de Monsalve tiene el objetivo de dilatar el proceso.

“Lo creo porque la investigación ya está concluida y todas las diligencias pertinentes y útiles que tienen que ver con el esclarecimiento de los hechos ya están realizadas“, expresó.

Producto de lo anterior, el comienzo de un juicio oral en el marco de este caso tendrá que esperar.