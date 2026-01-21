De acuerdo con lo señalado por la compañía, la interrupción del suministro eléctrico se extenderá por al menos siete horas en algunos sectores específicos.

Enel informó la realización de nuevos cortes de luz programados para este miércoles 21 de enero, los cuales afectarán a varias comunas de la Región Metropolitana.

De acuerdo con lo señalado por la compañía, la interrupción del suministro eléctrico se extenderá por al menos siete horas en algunos sectores específicos.

Desde la empresa explicaron en su sitio web que estos cortes programados se anuncian con anticipación, con el objetivo de que las personas puedan planificar y organizar sus actividades con tiempo.

Para saber si una vivienda se encuentra dentro de las zonas afectadas, los usuarios pueden ingresar su dirección en el buscador de Enel, disponible en el enlace habilitado por la compañía y al que también puedes acceder HACIENDO CLIC ACÁ, donde se entrega información detallada sobre fechas, horarios y sectores.

Además, Enel recordó que, si el corte impacta a personas electrodependientes, se puede solicitar asistencia llamando a los teléfonos 600 696 0000, 800 800 696 o 22 696 0000.

Enel confirma cortes de luz en Santiago: horarios y comunas afectadas este 21 de enero

La Cisterna: Desde las 11:00 hasta las 15:00 horas

Santiago Centro: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas

Conchalí: Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas

Pudahuel: Desde las 10:00 hasta las 13:00 horas

Las Condes: Desde las 09:30 hasta las 15:30 horas

La Florida: Desde las 10:30 hasta las 16:00 horas