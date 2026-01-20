De acuerdo con lo señalado por la compañía, en algunos sectores la interrupción del servicio se extenderá por al menos siete horas.

La empresa Enel informó que este martes 20 de enero se realizarán nuevos cortes de luz programados en ocho comunas de la Región Metropolitana (RM).

Enel explicó a través de su sitio web que estos cortes de luz planificados se anuncian con anticipación para que los clientes puedan organizar sus actividades con tiempo.

Para saber si una vivienda se verá afectada, las personas pueden ingresar su dirección en el buscador disponible en el sitio web de Enel EN ESTE LINK, donde se entrega información detallada sobre los cortes.

Además, si la suspensión del suministro afecta a personas electrodependientes, la empresa dispone de los siguientes teléfonos de atención para solicitar apoyo: 600 696 0000, 800 800 696 y 22 696 0000.

Enel confirma cortes de luz en ocho comunas de la RM: estos son los horarios y sectores afectados

Las Condes: Desde las 09:30 hasta las 15:30 horas

La Florida: Desde las 10:30 hasta las 16:00 horas

Desde las 10:00 hasta las 17:00 horas

La Cisterna: Desde las 11:00 hasta las 15:00 horas

Santiago Centro: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas

Conchalí: Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas

Pudahuel: Desde las 10:00 hasta las 13:00 horas