De acuerdo con lo señalado por la empresa, la interrupción del suministro eléctrico se extenderá por al menos siete horas en algunos sectores específicos.

La compañía Enel informó sobre nuevos cortes de luz programados para este lunes 26 de enero, los cuales afectarán a seis comunas de la Región Metropolitana.

Enel explicó a través de su sitio web que estos cortes programados se anuncian con anticipación, con el objetivo de que los clientes puedan planificar sus actividades con tiempo.

Para verificar si una vivienda se encuentra dentro de las zonas afectadas, los usuarios pueden ingresar su dirección en el buscador de Enel, disponible en ESTE ENLACE, donde se entrega información detallada sobre los cortes.

Además, en caso de que la suspensión del servicio impacte a personas electrodependientes, Enel dispuso los siguientes números de contacto para solicitar apoyo: 600 696 0000, 800 800 696 y 22 696 0000.

Enel confirma cortes de luz este lunes en Santiago: estas son las comunas y sectores afectados

Peñalolén: 10:30 a 17:00 horas

Santiago: 10:00 a 16:00 horas

Pudahuel: 11:00 a 17:00 horas

Cerro Navia: 11:00 a 17:00 horas

Independencia: 10:00 a 16:00 horas

La Florida: 10:30 a 17:30 horas y 10:30 a 16:30 horas