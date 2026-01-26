“Van 12 días y no hemos tenido novedades”: lo que se sabe del abogado desaparecido en Curacaví

El hijo del hombre de 63 años entregó un antecedente clave que apunta a la pareja de su padre.

Pablo Silva es el nombre del abogado de 63 años que se encuentra desaparecido desde el 14 de enero en la comuna de Curacaví, Región Metropolitana.

Según ha dado a conocer su familia, ese día salió del lugar donde vive junto a su pareja rumbo a una antigua casa en la que vivía su madre. Desde entonces, le perdieron el rastro y hasta el día de hoy desconocen su paradero.

Clemente, su hijo, conversó con el programa La Tarde Es Nuestra de Canal 13 donde contó que “el miércoles 14 de enero fue el último día que tuvimos rastro de él. Él estaba en la casa que compartían con su pareja, en Curacaví, en el condominio Altos de Miraflores, esto en un sector rural de Curacaví, y él se fue y fue desde ahí hacia la casa antigua, donde antiguamente vivía su madre”.

El hijo del abogado desaparecido en Curacaví detalló que “era una casa que estaba deshabitada, que no estaba en el fondo en condiciones de ser habitada”. Aún así, todo indica que “habría pasado al menos una noche ahí, porque había algunos cojines como en forma de cama, había un par de colillas de cigarro. Pero en el fondo desde ahí se perdió su rastro, ya van 12 días y no hemos tenido más novedades sobre él”.

El antecedente clave del caso

Un antecedente clave que entregó Clemente es que primero salió en Uber, pero se devolvió y fue su pareja quien lo fue a dejar a la casa en la que vivió su madre.

“Lo que tenemos es que están las cámaras de seguridad del condominio de su pareja, entonces vimos en las cámaras que efectivamente salió en el auto con ella y después ella volvió al condominio sola en el auto“, indicó.