Cortes de luz programados para este martes en Santiago: conoce los horarios y sectores afectados

De acuerdo a Enel, en algunos sectores la interrupción de la energía podría extenderse por al menos siete horas.

La compañía Enel informó sobre nuevos cortes de luz programados para este martes 27 de enero, los que afectarán a varias comunas de Santiago.

De acuerdo con lo señalado por la empresa, en algunos sectores la interrupción de la energía podría extenderse por al menos siete horas.

Desde la multinacional explicaron a través de su sitio web que estas suspensiones son anunciadas con anticipación, con el objetivo de que los usuarios puedan planificar sus actividades con tiempo.

Para verificar si una vivienda se encuentra dentro de las zonas afectadas, Enel dispone de un buscador en línea, EN ESTE LINK donde se puede ingresar la dirección exacta y acceder a toda la información correspondiente.

Además, en caso de que los cortes impacten a personas electrodependientes, la empresa habilitó los números 600 696 0000, 800 800 696 y 22 696 0000, a fin de entregar apoyo y asistencia.

Cortes de luz programados para este martes en Santiago

La Florida: 10:00 a 17:00 horas

San Joaquín: 10:00 a 17:00 horas

Recoleta: 10:00 a 16:00 horas

Conchalí: 11:00 a 17:00 horas

Quilicura: 9:00 a 13:00 horas

San Miguel: 10:30 a 18:30 horas

Quinta Normal: 9:30 a 15:30 horas

Maipú: 10:30 a 14:30 horas y 10:00 a 16:00 horas