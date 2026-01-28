En algunos sectores la interrupción de la energía podría extenderse por un mínimo de siete horas.

Enel informó que este miércoles 28 de enero se realizarán nuevos cortes de luz programados en seis comunas de la Región Metropolitana (RM).

De acuerdo con lo señalado por la compañía, en algunos sectores la interrupción de la energía podría extenderse por un mínimo de siete horas.

La empresa explicó en su sitio web que este tipo de suspensiones se avisan con anticipación, con el fin de que las personas puedan planificar sus actividades con tiempo.

Para saber si una vivienda se verá afectada, los usuarios pueden ingresar su dirección en el buscador de Enel, disponible en ESTE LINK, donde se entrega información detallada sobre los cortes.

Además, Enel recordó que si la interrupción del servicio impacta a personas electrodependientes, se puede solicitar apoyo a través de los teléfonos 600 696 0000, 800 800 696 o 22 696 0000.

Anuncian nuevos cortes de luz programados este miércoles en la RM: estas son las comunas afectadas

Conchalí: 11:00 a 17:00 horas

Las Condes: 10:30 a 16:30 horas

La Florida: 10:00 a 17:00 horas

Ñuñoa: 10:00 a 13:00 horas

La Reina: 10:00 a 16:00 horas

Maipú: 10:30 a 16:30 horas y 9:30 a 15:30 horas

Enel corta el suministro eléctrico principalmente para realizar trabajos de mantención y mejora en la red, con el objetivo de asegurar un servicio más seguro y estable.

Estas interrupciones también pueden deberse a razones de seguridad, emergencias, fallas técnicas o a obras de terceros que afectan la infraestructura eléctrica, por lo que en algunos casos los cortes son programados y avisados con anticipación, mientras que en otros ocurren de manera imprevista.