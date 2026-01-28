“Piscina cálida”: el fenómeno que explica las intensas lluvias de verano y anticipa nuevas tormentas en la RM

Para la próxima semana se esperan hasta 35 mm de precipitaciones en la capital.

El domingo recién pasado la Región Metropolitana (RM) registró intensas lluvias, acompañadas de tormentas eléctricas en algunos sectores, sorprendiendo a quienes no esperaban precipitaciones a finales de enero.

Según expertos, este fenómeno está directamente relacionado con la presencia de una piscina de agua cálida frente a la costa chilena, una anomalía que podría tener consecuencias importantes en los próximos días.

Así lo explica Eduardo Varela, experto en meteorología, quien reveló la existencia de este fenómeno meteorológico y su potencial influencia en el clima de Santiago. “Esta anomalía es el combustible ideal para sistemas frontales, bajas segregadas o núcleos fríos, pues aporta humedad y potencia dichos eventos”, señaló Varela a través de su cuenta de X. La zona cálida, además, se alimenta del agua proveniente desde Australia, lo que mantiene su energía y efecto sobre la costa chilena.

A nivel atmosférico, el viento del oeste contribuye arrastrando esta agua cálida hacia la costa, y junto con la presencia de la Oscilación Madden-Julian, se generan las condiciones necesarias para que se produzcan eventos climáticos inusuales en el país.

Según Varela, la piscina cálida ya está influyendo en nuestro tiempo atmosférico. El domingo, por ejemplo, potenció un núcleo frío que dejó precipitaciones y posibles tormentas eléctricas en sectores de las regiones de Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana y parte de O’Higgins. “No sorprende que se hayan generado tormentas fuertes en el tramo costero, pues esta anomalía cálida contribuye directamente a que eso ocurra”, aseguró.

Las intensas lluvias que se esperan para la RM

El centro meteorológico noruego YR pronosticó lluvias para la RM durante la primera semana de febrero, con un evento significativo previsto para el miércoles 4, cuando podrían registrarse hasta 35 mm de precipitaciones en la capital.



Entre las 09:00 y las 15:00 horas se estiman 12 mm de lluvia, mientras que la mayor cantidad, 23 mm, se concentraría entre la tarde y la noche.

En algunas comunas como Lo Barnechea y Las Condes, las lluvias podrían acumular hasta 44 mm durante toda la jornada. Por su parte, el viento se mantendría leve durante gran parte del día, sin registrar cambios significativos.