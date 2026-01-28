Los motivos detrás de la decisión de la Fiscalía de archivar causa por bots que atacaban a Matthei y Jara

La Fiscalía Regional de Valparaíso informó la decisión de archivar la causa relacionada a la red de bots en redes sociales encargados de atacar a las entonces candidatas presidenciales, Jeannette Jara y Evelyn Matthei.

Según dio a conocer La Tercera, la decisión del ente persecutor se debió “al no existir mérito para realizar otras diligencias”.

En un comunicado indicaron que “luego de recibida la denuncia sobre la denominada red de bots, la Fiscalía dispuso la conformación de un equipo por parte de la unidad especializada de investigación de ciberdelitos de la PDI“.

A ellos se les “instruyó una orden de investigar con miras a efectuar las principales redes sociales, para que en base a fuentes abiertas, analizaran el contenido de las publicaciones que decían relación con el hecho denunciado“.

Sin embargo, destacaron, “recibido el informe policial y en base a dicha revisión se llega a la conclusión que las publicaciones denunciadas no contienen elementos que lleguen a configurar delitos de persecución penal de cargo del Ministerio Público”.

La revisión que se hizo en dichas publicaciones eran “opiniones y comentarios políticos del acontecer nacional, alguno de ellos emitidos en un tono crítico, que de llegar a entenderse como injuriosos por parte de sus destinatarios, solo a estos les asiste el derecho de ejercer las acciones respectivas”.