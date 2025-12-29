El 11 de este mes, sus cercanos interpusieron una denuncia por presunta desgracia, lo que dio inicio a un amplio operativo de búsqueda.

Este lunes 29 de diciembre se cumplieron 19 días desde que Heriberto Vásquez Abello, de 25 años, desapareció en la comuna de Panguipulli en la Región de Valdivia, luego de reunirse con un amigo.

De acuerdo a medios locales, el 11 de este mes, sus cercanos interpusieron una denuncia por presunta desgracia, lo que dio inicio a un amplio operativo de búsqueda.

La pareja de Heriberto, Perla Cartes, relató que cámaras de seguridad registraron los últimos movimientos del joven en la población Siete Lagos, lugar donde se juntó con un amigo de la infancia para compartir en una plaza del sector.

De acuerdo a su testimonio, las imágenes muestran un comportamiento inusual. “Dentro del camino entró con su amigo, quien fue la última persona con la que estuvo ese día. En las cámaras de la población se ve que va detrás de él, como persiguiéndolo. Estaban compartiendo en el parque ellos dos y de un rato a otro como que salió arrancando. En los videos se ve que va asustado”, comentó la joven.

Desesperada búsqueda de joven en Panguipulli: tiene 25 años y desapareció hace 19 días

Tras revisar estos registros, la familia comenzó a levantar sospechas sobre el amigo, asegurando que sus declaraciones habrían sido contradictorias durante los interrogatorios realizados por Carabineros y la Policía de Investigaciones.

La investigación es liderada por la Fiscalía Regional de Los Ríos, que instruyó diligencias a la Sección de Investigación Policial y a la Brigada de Homicidios para esclarecer lo ocurrido.

Desde el Ministerio Público informaron que durante la última semana se efectuó un operativo de búsqueda con apoyo del GOPE y Bomberos de Panguipulli, y que en los próximos días continuarán las labores de rastreo.

Al momento de su desaparición, Heriberto Vásquez Abello vestía una chaqueta gris, polerón azul, pantalón de mezclilla negro con manchas blancas y zapatillas negras.