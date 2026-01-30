Secciones
Suscripción Revista D Papel Digital Newsletters
País

Caso ProCultura: la arista que llevó a que se dictara la orden de detención contra Alberto Larraín

La medida también aplicó contra otras cinco personas ligadas a la ONG que encabezaba Larraín.

Foto del editor Rodrigo León
Rodrigo León

El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago emitió una orden de detención en contra de Alberto Larraín y otras cinco personas en el marco del denominado Caso ProCultura.

Junto al cofundador de la ONG, también se ordenó la aprehensión de María Constanza Gómez, representante legal; María Teresa Abusleme, ex directora de estudios; Evelyn Magdaleno, ex jefa de la División de Desarrollo Social Humano del Gobierno Regional Metropolitano; y Gabriel Prado, contratado por el GORE para desempeñarse como vínculo con la fundación.

La decisión judicial ocurrió a raíz de la solicitud que hizo el fiscal regional Juan Castro Bekios, quien está a cargo de la arista surgida del Caso Convenios.

Según consignó La Tercera, la orden de detención contra Alberto Larraín y otras cinco personas surge a raíz del convenio firmado con la Gobernación Regional Metropolitana para llevar a cabo el programa de prevención de suicidio denominado Quédate. A raíz de dicho contrato, el GORE transfirió a la Fundación ProCultura unos $1.600 millones.

El rol de Claudio Orrego en esta arista también está siendo investigado. Incluso la Fiscalía solicitó su desafuero, pero hasta la fecha, la Corte de Apelaciones de Santiago aún no pone fecha para revisar el caso del gobernador.

Notas relacionadas

El gabinete excéntrico
Opinión

El gabinete excéntrico

La elección de los primeros y más cercanos colaboradores de un presidente recién electo es, siempre, una radiografía del poder: no solo revela cómo ve el mundo, sino qué batallas quiere dar y de cuáles prefiere huir.

Foto del Columnista Rafael Gumucio Rafael Gumucio
De Kai:
Sociedad

De Kai: "Es la hora de crear niños digitales"

El creador del primer traductor de Internet en 1992, profesor en las universidades de Honk Kong y Berkeley, y autor de “Raising AI” —libro que ha sido destacado como uno de los más importantes respecto del auge de la Inteligencia Artificial— dice que hay que comenzar a pensar en esta tecnología como si fuéramos los padres de individuos que están aprendiendo todos los días qué hacer, cómo pensar y qué emociones tener.

Felipe Ramos
Cuando la tierra tiembla y el bosque arde
País

Cuando la tierra tiembla y el bosque arde

Incendios, terremotos y tsunamis no son episodios aislados en Chile, sino el pulso inestable de un planeta en transformación. Frente a ese escenario, la vivienda, y en particular la de emergencia, deja de ser un objeto para convertirse en un acto: una respuesta inmediata que debe contener cuidado, técnica y sentido.

Jeannette Plaut
¡Suerte, Presidente!
Opinión

¡Suerte, Presidente!

Si Kast toma el camino identitario o el tonito ‘Sin Filtro’, que en campaña y en la previa de asumir el poder por suerte no se ha visto, tendremos una calle incendiada, será la batalla de las barras bravas de un polo y otro. Y ya se sabe quién pierde ahí.

Foto del Columnista Matías Del Río Matías Del Río