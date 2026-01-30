Secciones
El recado de la defensa de Claudio Orrego a la Fiscalía tras detenciones por Caso ProCultura

El abogado Aldo Díaz emitió una declaración tras las órdenes de detención contra Alberto Larraín y otras cinco personas.

Foto del editor Rodrigo León
Rodrigo León

El abogado Aldo Díaz, quien está a cargo de la defensa de Claudio Orrego, emitió una declaración luego de que se informara de las órdenes de detención que dictó el tribunal en el marco del Caso ProCultura, por el convenio firmado con la Gobernación Regional Metropolitana para llevar a cabo el programa de prevención de suicidio denominado Quédate.

Tras la solicitud del fiscal Juan Castro Bekios, la medida se aplicó en contra de Alberto Larraín; María Constanza Gómez, María Teresa Abusleme, Evelyn Magdaleno y Gabriel Prado.

Orrego también es investigado por la Fiscalía en esta arista, pero de momento la solicitud de desafuero aún descansa en la Corte de Apelaciones, sin fecha concreta para que se discuta.

Aún así, su abogado abordó la noticia, donde aclaró que “como defensa de Claudio Orrego, no hemos sido notificados de ninguna gestión procesal“.

“Sin embargo, estamos muy tranquilos. Estamos a la espera de los alegatos de la solicitud de desafuero en la Corte de Apelaciones de Santiago”, agregó. Sobre lo mismo, sostuvo que “sabemos, y estamos confiados en ello, que la solicitud de desafuero será rechazada en todas sus partes por ser infundada y estar mal planteada“.

Por último, el abogado de Claudio Orrego se dirigió a la Fiscalía tras las órdenes de detención, con un claro llamado. “Esperamos que las gestiones que está realizando en este momento el Ministerio Público, no sea con el fin de cambiar el destino de esa solicitud de desafuero mal planteada, sino que sea por los hallazgos de la investigación. Esperamos que no sea instrumentalizada”, cerró.

