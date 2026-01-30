Senador Prohens acusa ilegalidad en nombramiento de Máximo Pacheco en Nova Andino y pide intervención de contralora

El senador RN pidió a la Contraloría pronunciarse respecto a la decisión que dejó a Pacheco al mando de la nueva empresa del litio por los próximos dos años.

En un escrito de 22 páginas, el senador Rafael Prohens (RN) concretó una advertencia que ya había lanzado en diciembre pasado: solicitó a la contralora Dorothy Pérez pronunciarse ante la eventual ilegalidad del directorio de Nova Adino Litio.

La designación de Máximo Pacheco en la presidencia de la recientemente estrenada compañía del litio desató una ola de críticas al estar involucrado en la elección de cargos y considerando que termina su periodo como presidente de Codelco en mayo de 2026.

Pacheco salió al paso de los cuestionamientos destacando que los representantes que Codelco seleccionó para participar en Nova Andino fue por unanimidad del directorio. Mismo argumento ocupó para justificar la elección en el cargo de presidente en la nueva empresa del litio.

Eso, en todo caso, es uno de los principales cuestionamientos que Prohens plantea en el requerimiento ante la Contraloría.

“De acuerdo a lo señalado por el propio Máximo Pacheco el nombramiento de los directores de Nova Andino Litio SpA se habría acordado por la unanimidad de los miembros del directorio. Lo señalado por el señor Pacheco no puede ser efectivo salvo que exista un incumplimiento legal. Ello, ya que los directores de la matriz y que fueron designados en Nova Andino debieron abstenerse de votar por su propia designación. Nadie puede votar como director en asuntos respecto de los cuales se tenga interés”, señala el escrito.

Lo anterior, según el legislador RN, se basa en el artículo 8° del decreto de ley 1.350 que señala que “los directores deberán abstenerse de votar en aquellos casos en que, conforme a las normas aplicables a las sociedades anónimas abiertas, tengan interés”.

Asimismo, Prohens puso en cuestión que “se desconoce si hubo control de examen de legalidad respecto de la creación de las sociedades Salares de Chile SpA, Minera Tarar SpA y Nova Andino Litio SpA”.