A qué hora comenzará la lluvia de este domingo en Santiago

Durante esta jornada de domingo, nuevamente se hará presente la lluvia sectorizada en Santiago. Así lo explicó la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), que entregó detalles respecto de a qué hora iniciarán estas precipitaciones y el fenómeno atmosférico que causa este fenómeno en pleno verano.

“Lo que está afectando en este momento, entre la región de Coquimbo y la región del Maule especialmente, es una baja segregada“, explicó Andrés Mondaca, meteorólogo de la institución.

“Es básicamente un núcleo o una bolsa de aire frío en los niveles más altos de la atmósfera, probablemente entre los 5.000 y los 12.000 metros de altura. Esto desestabiliza la atmósfera, genera corrientes de aire ascendentes, desarrollo de nubes, precipitaciones, tormentas eléctricas y granizo“, detalló.

A qué hora comenzará la lluvia este domingo en Santiago y los detalles del misma

“Esta condición también va a estar presente en la jornada de hoy en la Región Metropolitana, así es que esta tarde nuevamente el cielo se va a ir cubriendo y cerca de las 17:00 o 18:00 vamos a presentar precipitaciones sectorizadas dentro de la región metropolitana“, indicó Mondaca.

El experto clarificó que “no van a ser lluvias homogéneas”, sino que sectorizadas. “En el sector precordillerano y cordillerano podríamos tener acumulados de hasta 15 milímetros durante esta jornada, mientras que en los sectores de los valles y sector de la cordillera de la costa, como por ejemplo en el caso de Curacaví, no deberíamos superar los 5 milímetros“, dijo el meteorólogo.

“Podríamos tener episodios de precipitaciones intensas en corto periodo de tiempo. Los chubascos asociados a estas bajas segregadas se caracterizan por esa característica, que son precipitaciones violentas que pueden durar incluso un par de minutos, pero que registran altos valores de precipitación”, añadió.

Finalmente, Mondaca puntualizó que se trata de un fenómeno que tendrá una corta duración: “Ya el día de mañana la condición pasa a territorio argentino y por lo tanto se restablecen las altas presiones dentro de la zona central, por lo tanto ya deberíamos nuevamente esperar un aumento de las temperaturas máximas acá en la región metropolitana“.