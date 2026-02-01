Catástrofe en Maipú: el llamado de Vodanovic al Gobierno para ayudar a cientos de damnificados

El alcalde de Maipú aseguró que barrios completos perdieron todo producto de la lluvia de la tarde de este sábado.

El alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, realizó un balance de la catástrofe que se vivió en Maipú producto de la lluvia. Según Senapred, en una hora y media cayeron más de 17 mm de agua, lo que generó problemas en distintos sectores de la capital.

En el sector poniente, el jefe comunal detalló que más de 300 casas se vieron afectadas por el agua, varias de ellas sufrieron la pérdida total de sus bienes materiales. Por lo mismo, diversos funcionarios se desplegaron esta mañana para completar un catastro con los daños y así avanzar en la aplicación de fichas FIBE.

“Son barrios completos que lo perdieron todo en cosa de minutos, en una tarde normal de verano”, dijo el alcalde Vodanovic, calificando lo ocurrido como “lo más parecido a un incendio, un terremoto o un tsunami”.

Por lo mismo, continuó, durante esta jornada esperan “poder contar con bonos o subsidios de parte del Gobierno. Lo que ocurrió en Maipú es muy asimilable a un incendio que devasta un sector de una comuna completa”.

Ante este escenario, Vodanovic hizo un llamado para darle “un tratamiento de catástrofe, de emergencia, poder generar paquetes de ayuda como Estado y poder darle tranquilidad pronto a la gente. Todo vecino afectado debe ser visitado por un equipo municipal. Todos debiesen llenar una ficha FIBE, que es una ficha de emergencia, para poder constatar el daño material que tuvo su hogar”.

“Hay un Gobierno que se ha comprometido (con la emergencia), que ya desplegó maquinaria. Obviamente lo que nosotros ahora queremos ver es a propósito del llenado de fichas FIBE y tener datos más concretos. Poder gestionar un paquete de ayudas, tal como ocurre en cualquier zona afectada por un incendio. Creemos que esto es absolutamente asimilable”, indicó.