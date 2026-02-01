VIDEO – La investigación que busca esclarecer quién cerró compuerta que provocó inundación en Camino a Melipilla

La compuerta de un canal que estaba cerrada, llevó a que el agua terminara colapsando la calle, afectando a vehículos.

El sector de Camino a Melipilla, en la comuna de Maipú, fue uno de los más afectados por las lluvias de este sábado. En solo hora y media cayeron más de 17 mm de agua, lo que provocó graves inundaciones.

A ráiz de lo ocurrido, durante la madrugada de este domingo se llevó a cabo el primer Comité para la Gestión del Riesgo de Desastres (Cogrid), donde se confirmó que la compuerta de un canal estaba cerrada y esto generó la acumulación de agua en esta zona del poniente de la capital.

El director de Senapred de la Región Metropolitana, Miguel Muñoz, informó que lo ocurrido en Maipú fue la peor parte de lo que se vivió la tarde del sábado.

“Llovió copiosamente en un muy corto periodo de tiempo. Estamos hablando que en aproximadamente una hora y media cayeron 17,4 mm de agua, por lo tanto, no hay sistema de evacuación de aguas lluvias que resista a eso”, indicó.

En esa misma línea, agregó que “hacia el lado del Camino a Melipilla tuvimos un canal, en el cual va a hacerse la investigación correspondiente, donde una compuerta estaba cerrada, por lo que las aguas evacuaron hacia la calle causando el colapso”.