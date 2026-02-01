Pulso Ciudadano: 51,1% cree que Gabriel Boric está entregando un peor país de como lo recibió

En cuanto a la evaluación del mandatario, solo un 30,4% aprobó su gestión mientras que un 58,4% lo desaprobó.

Una nueva edición de la encuesta Pulso Ciudadano reveló que más de la mitad de quienes se sometieron al estudio cree que el presidente Gabriel Boric está entregando un peor país de como lo recibió en 2022.

Un total de un 51,1% se inclinó por esta opción, mientras que un 26,1% cree todo lo contrario. En materia económica, un 52,7% cree que Chile está peor tras estos años del Gobieno del Frente Amplio.

A eso se suma que un 59,6% cree que en materia de delincuencia el país está peor que hace cuatro años.

Incluso, consultados por cómo la ciudadanía valorará al Gobierno de Boric en los próximos años, un 40,1% cree que esto empeorará en el paso del tiempo, según consignó Pulso Ciudadano.

En cuanto a la evaluación del mandatario, solo un 30,4% aprobó su gestión mientras que un 58,4% lo desaprobó.

Caso contrario es la percepción que se tiene del presidente electo, José Antonio Kast, donde más de un 40% aprobó su desempeño en estas primeras semanas. Un 43,1% tiene una “muy buena/buena” expectativa de lo que será su Gobierno.

Consultados por el Gabinete que presentó, un 38,9% lo vio como “muy bueno/bueno” y un 32,6% lo calificó de “malo/muy malo”.