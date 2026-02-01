“Era absolutamente necesario”: fiscal Wittwer responde a críticas por “show mediático” tras detención de Vivanco

La persecutora explicó por qué se realizó dicho operativo el pasado domingo y los motivos detrás de la decisión.

La fiscal Carmen Gloria Wittwer se refirió a las críticas que recibió a raíz de la detención de Ángela Vivanco el domingo pasado en su casa, operativo que fue calificado como “show mediático”.

En conversación con La Tercera, señaló que “para presentar una querella de capítulos, solicitar una orden de detención y formalizar a una ex ministra de la Corte Suprema hay que tener antecedentes suficientes y los antecedentes del Ministerio Público están“.

“Solicitamos la orden de detención porque teníamos el convencimiento de que era necesario. Desde que el viernes (23 de enero de 2025) nos enteramos de la resolución de la Corte Suprema que confirmó todos los capítulos de nuestra querella, estimamos que era necesario y así lo planteamos al juez de turno. Si no lo hubiéramos creído necesario, no la habríamos pedido y hubiéramos pedido una audiencia de formalización

La fiscal Wittwer explicó que solicitó la detención de Ángela Vivanco, “principalmente por la gravedad de los hechos. Existen tres personas en esta causa también privadas de libertad y otras tres personas privadas de libertad en su domicilio, y Ángela Vivanco es la persona que nosotros hemos sostenido es la más importante desde el punto de vista de la estructura, de cómo se iban dando estos hechos”.

En ese sentido, indicó que “en cada imputación que se ha realizado a los otros imputados de la causa, siempre en el fondo y en lo principal está ella. Sin Ángela Vivanco no estaríamos hablando de esto, porque precisamente son esos fallos los que dan origen a esto”.

A raíz de todo esto, continuó, “estimamos que era absolutamente necesario que ella fuera detenida de forma que aseguráramos que al día siguiente ella fuera puesta a disposición del tribunal y que la podríamos formalizar y pedir medidas cautelares”.