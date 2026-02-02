Tendrá cintas tipo aeropuerto: cómo será la ampliación de la Estación Central en Metro de Santiago

También se contempla la ampliación del acceso oriente de la estación y de la boletería.

La Estación Central figura entre las estaciones más congestionadas de la Línea 1 del Metro de Santiago, debido a su rol como nodo de enlace con los servicios ferroviarios de EFE que conectan con Nos y diversas localidades del sur del país.

Este volumen de pasajeros se proyecta que aumente de manera significativa en los próximos años, considerando que EFE prevé poner en funcionamiento, hacia el final de la década, el Tren Alameda–Melipilla (TAM), el cual será el servicio con mayor demanda de su red.

Estación Central del Metro de Santiago tendrá conexión directa al Tren a Melipilla

En este contexto, Metro de Santiago ha planificado una ampliación de la estación. Según los antecedentes presentados al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), incluye la construcción de un túnel de 234 metros que permitirá la conexión directa con el TAM.

Este pasillo contará con seis cintas transportadoras similares a las utilizadas en aeropuertos, con el objetivo de facilitar el desplazamiento de los usuarios.

La iniciativa también considera la habilitación de dos galerías trasandén, destinadas a incrementar la capacidad operativa de la estación en la Línea 1, junto con una nueva boletería que estará en un paso bajo nivel vehicular que actualmente en desuso, ubicado en la intersección de la Alameda con las calles Chacabuco y Exposición.