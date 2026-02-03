Audiencia contra Cathy Barriga se posterga por solicitud de su defensa: preparación del juicio oral será en agosto

El Ministerio Público pide 23 años de cárcel para la ex alcaldesa de Maipú por delitos de fraude al fisco, falsificación de instrumento público, entre otros.

Este martes el 9° Juzgado de Garantía de Santiago acogió la solicitud de la defensa de Cathy Barriga y aplazó para el 4 de agosto la audiencia de preparación de juicio oral contra la ex alcaldesa de Maipú.

La Fiscalía Oriente está pidiendo más de 23 años de cárcel para la ex jefa comunal, quien es acusada por los delitos de fraude al fisco, falsificación de instrumento público, malversación de caudales públicos y negociación incompatible.

Luego de la audiencia que se llevó a cabo durante esta jornada, el abogado defensor, Cristóbal Bonacic, valoró la determinación del tribunal y descartó que la solicitud que hicieron sea una “maniobra dilatoria”.

“Una parte que son las documentaciones, los folios, los tomos propiamente, que son más de 124 mil hojas. Y además tiene una serie de documentos que están en un número único de evidencia. Esos suman más de 142 y son 32 terabytes. Si ustedes seriamente calculan cuánta información corresponde, es muchísima“, partió diciendo.

En este sentido, la defensa de Barriga sostuvo que han tenido acceso “parcial” a la información de la carpeta, ya que “el Ministerio Público no ha tenido la capacidad técnica de poder entregarla de forma oportuna”.

“Eso ha traído como consecuencia necesaria la suspensión de esta audiencia hasta el mes de agosto próximo, cosa que esta defensa puede ejercer un derecho natural, que tiene toda persona imputada de poder defenderse”, aseveró.

Qué dijo Cathy Barriga tras la postergación de la preparación del juicio oral

Tras abandonar el Centro de Justicia, Cathy Barriga declaró: “Me parece lo prudente para que mi abogado pueda hacer y ejercer mi defensa”.

Posteriormente, emplazó a la prensa a que cubra la querella que acusa que existe en contra del alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic.

“Aprovechando que están los medios, yo les pediría que de la misma manera que han informado este proceso con el querellante, que es el alcalde, también informen la querella que tiene él presente hace cinco meses”, manifestó.

A lo que agregó: “Por igualdad de género, y también por discriminación, ustedes tienen que informar el proceso. Yo he vivido cuatro años de este proceso acompañada de ustedes. Sé que es su trabajo, pero su trabajo también es informar sin distinción y sin discriminar”.

Por su parte, el fiscal jefe de Alta complejidad Oriente, Felipe Sepúlveda, afirmó que la decisión del tribunal no genera sorpresa, teniendo en cuenta “el enorme caudal de antecedentes” de la investigación.

“En la investigación constan antecedentes numerosos porque hemos hecho una investigación exhaustiva. En la cual hemos tratado de allegar a la mayor cantidad posible de medios probatorios para poder acreditar en este caso los hechos que son parte de la acusación”, expresó el persecutor.