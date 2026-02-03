VIDEO – Poduje se compromete a terminar la reconstrucción de Viña del Mar en 15 meses: “Si no se cumple me tendré que ir”

El futuro ministro de Vivienda entregó este plazo porque “están atrasados”, ya que solo se han terminado 470 viviendas de 4.600 en dos años.

Tras la reunión bilatelar que sostuvo con Carlos Montes, el futuro ministro de Vivienda, Iván Poduje, abordó la reconstrucción de Viña del Mar tras los incendios forestales y estableció un plazo fijo para finalizar el proceso.

En entrevista con Tomás Mosciatti en Radio Biobío, el arquitecto aseguró que estará listo “en 15 meses más” y que “no puede ser antes porque están atrasados”. En el detalle, confirmó que solo se han terminado 470 viviendas de 4.600 en dos años.

“Tenemos que agilizar todos los procesos, acelerar los subsidios pendientes“, recalcó el próximo titular de Vivienda y Urbanismo.

Consultado por si no se cumple el plazo para terminar la reconstrucción de Viña del Mar, Iván Poduje fue claro: “Bueno, yo me tengo que ir. O sea, eso lo define el presidente. En el fondo mi cargo lo define el presidente, pero voy a poner mi cargo a disposición si no cumplo“.

“Tengo un compromiso con la familia de Viña del Mar“, aseveró, al igual que con los habitantes afectados por los incendios en el Biobío y el Ñuble. En estos dos casos, si bien no han comenzado con el proceso, aseguró que “tiene que estar todo construido en este gobierno”.