Insólito caso en Las Condes: exfuncionario fue despedido por plagiar informes y ahora el municipio lo indemnizó con $13 millones

Las Condes pagó más de $200 millones por informes que contenían pasajes copiados de Wikipedia y el Rincón del Vago. Tras su despido, el autor de los informes demandó al municipio por $35 millones; le van a pagar 13.

En 2024 se reveló que la Municipalidad de Las Condes pagó $214 millones por informes que contenían párrafos copiados de Wikipedia y referencias al Rincón del Vago, lo cual fue ratificado por Contraloría en 2025. Ahora, un año después, José Pablo O’Shea Rufin, quien elaboró dichos documentos, demandó al municipio para exigir el pago de más de $35 millones como indemnización.

Desde su llegada en 2014 hasta su salida a fines de 2024, el ex funcionario de Las Condes, que en Transparencia solamente figuraba con “Enseñanza Media Completa”, realizó diversos informes por los cuales se pagaron altas sumas de dinero.

En ellos se detectó el plagio a una guía escolar de un colegio de Alto Hospicio, fragmentos textuales de Wikipedia y referencias al Rincón del Vago, según dio a conocer en su momento la fundación América Transparente.

Frente a esto, en octubre de 2025 la Contraloría se pronunció sobre el oficio que presentó el diputado Tomás Hirsch (AH), quien denunció irregularidades en Las Condes por documentos elaborados con copy paste y la contratación de O’Shea Rufin para realizar informes sobre aseo y ornato.

En este sentido, la CGR concluyó que “no aparece documentación alguna que permita acreditar que el señor O’Shea Rufín haya poseído la calidad de profesional o técnico de educación superior, o experto en las materias contratadas” y que “resulta evidente la similitud de parte importante de ambos informes”, respecto a sus trabajos. Además, sentenció que “no se ajustaron a derecho las mencionadas contrataciones a honorarios del señor O’Shea Rufín”.

Por los informes se pagaron cifras millonarias. Por ejemplo, por un estudio de Nuevos Residuos con Opción de Reciclaje en la comuna, que contiene plagio de una guía escolar de un colegio de Alto Hospicio, O’Shea recibió un monto de casi $32 millones. Lo anterior, bajo el mandato de Daniela Peñaloza en 2022.

Respecto a los otros informes que también contenían pasajes copiados de otros sitios, se pagaron montos que oscilan entre $29 y $24 millones. Algunos de ellos tenían menos de 40 páginas.

La demanda del “plagiador” contra la Municipalidad de Las Condes

O’Shea fue contratado a honorarios por los exalcaldes De la Maza, Lavín y Peñaloza, y a fines de 2024 se puso fin a su vínculo; un año antes había sido contratado de forma indefinida.

De acuerdo a América Transparente, O’Shea arribó al municipio de la mano de De la Maza, con quien fue compañero de curso en el colegio The Grange School. Tras ello, los jefes comunales posteriores siguieron renovando su vínculo a pesar de que el director de Aseo (jefe directo) mencionó en una sesión del Concejo Municipal que no lo requería.

Cuando se puso término a su contrato, y con un sumario en curso, O’Shea interpuso una demanda por indemnización contra la municipalidad que hoy lidera Catalina San Martín.

En este marco, el demandante solicitó la declaración de la relación laboral, nulidad del despido y el cobro de prestaciones laborales, junto con exigir el pago de más de $35 millones.

La directora de Asesoría Jurídica del municipio, Alicia de la Cruz, informó que se buscó llegar a un acuerdo para rebajar el monto de la indemnización, el que finalmente quedó en $13,5 millones. Esta determinación fue sometida a votación en el Consejo, donde se aprobó por unanimidad.

El acuerdo de Las Condes para indemnizar a ex funcionario que cometió plagio y que aprobó el Concejo

EL DÍNAMO consultó a la Municipalidad de Las Condes sobre el caso y sus razones para privilegiar la llegada de un acuerdo en lugar de ir a juicio con el exfuncionario que cometió plagio.

“Se acordó una suma que corresponde a un monto que conviene al patrimonio municipal porque en sede laboral el ex funcionario tenía una opción de resultar ganancioso“, sostuvieron desde la administración comunal.

Según explicaron, dicho monto corresponde a los años que trabajó O’Shea en el municipio, lo cual tiene que ver netamente con la legislación laboral, en base a los años que estuvo y la renta que obtenía. Mientras tanto, el plagio que se detectó en sus informes sigue en paralelo su curso en el Juzgado Civil.

En relación al sumario que se abrió por la contratación de O’Shea, comentaron que “está en curso, al igual que las investigaciones del Ministerio Público”.

El director ejecutivo de la fundación América Transparente, Juan José Lyon, quien denunció este caso ante Contraloría, manifestó a EL DÍNAMO: “Que el municipio haya accedido a pagarle 13 millones a José Pablo O’Shea para cerrar el juicio es una bofetada a los vecinos. Estamos hablando de una persona que cobró más de $200 millones por informes copiados de sitios de internet como el Rincón del Vago y Wikipedia”.

Lyon aseguró que “pagarle una indemnización, aunque sea rebajada, por un trabajo que fue éticamente cuestionable y técnicamente deficiente, sienta un pésimo precedente: en el sector público se puede hacer mal la pega, plagiar, y aún así irse con los bolsillos llenos. Es la consagración de la impunidad administrativa”.

Para el director de América Transparente este caso no es una excepción, sino una enfermedad crónica en los municipios chilenos. “La gran mayoría de estos informes de asesorías a honorarios no están subidos a las páginas web de los municipios (Transparencia Activa). La única forma de detener este despilfarro es con una sociedad civil activa y vecinos que usen la Ley de Transparencia y nos ayuden a vigilar. Necesitamos más ojos sobre el gasto público”.