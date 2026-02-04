Lluvia en Santiago este miércoles: estas son las comunas donde se esperan precipitaciones

El análisis del tiempo considera nubosidad variable y condiciones propias de la temporada estival en la capital.

El pronóstico del tiempo para este miércoles 4 de febrero, contempla la posibilidad de lluvia en Santiago durante horas de la tarde y concentradas en sectores precordilleranos y cordilleranos.

Así lo explicó el meteorólogo de Canal 13, Gianfranco Marcone, quien abordó el escenario durante la mañana en el programa T13 AM, detallando que la probabilidad de precipitaciones no sería generalizada en toda la capital.

“Como hemos dicho muchas veces, hay días en que se ven gotas en precordillera y las aplicaciones lo extrapolan un poco a Santiago. Y si bien hoy día hay probabilidades de tener algunas gotitas en precordillera, probablemente también lo muestren para la capital”, señaló el especialista.

Marcone indicó que durante la tarde se espera un aumento de la nubosidad debido al desplazamiento de nubes desde la cordillera hacia la capital. “Durante la tarde va a estar el cielo más nuboso. Es decir, se van a descolgar nubes desde la cordillera acá en la capital y ahí está la posibilidad, pero solo por ahora en precordillera y en alta cordillera, de tener chubascos. Derechamente chubascos, no gotas, chubascos. Es decir, aislados, pero chubascos”, precisó.

Respecto a sectores urbanos del oriente de Santiago, el meteorólogo aclaró que las precipitaciones serían mínimas. “Ahora, si nos vamos al sector oriente, que hablamos ya del radio urbano, pero la parte alta de Peñalolén, de La Reina, Puente Alto, La Florida, Lo Barnechea, quizás la parte alta de Colina, gotas. Ahí más que gotas, no. Solamente una que otra gotilla por ahí, que no debería mover el registro de los pluviómetros”, agregó.

Para el resto de la capital, especialmente el centro de Santiago, Marcone fue enfático en señalar que no se esperan lluvias. “Todo indica que no”, afirmó, aunque advirtió que “estos fenómenos siempre son medios traicioneros, a veces cambian un poco, pero todo indica al menos por ahora que no”.

Además, mencionó la posibilidad de tormentas eléctricas en zonas cordilleranas. “En alta cordillera también está la posibilidad de tormenta eléctrica, lo mismo que en sectores precordilleranos. También todo indica que al menos en la ciudad no debería llegar. A lo mejor sentirse algún trueno a lo lejos, pero no debería ser lo que pasó el sábado ni el domingo anterior”, explicó.

Por su parte, el periodista especializado en meteorología de Megatiempo, Alejandro Sepúlveda, señaló que existe la posibilidad de que las precipitaciones alcancen algunas comunas del Gran Santiago. “Existe la probabilidad de que la actividad llegue más allá de los cajones del Mapocho y del Maipo, dejándonos algunas precipitaciones débiles, sectorizadas, aisladas, en parte del Gran Santiago”, indicó.

Según detalló Sepúlveda, las comunas que podrían registrar precipitaciones durante este miércoles son Lo Barnechea, Las Condes, Peñalolén, La Reina, La Florida, Puente Alto y Pirque.

En cuanto a las temperaturas, para este miércoles se espera una máxima de 28ºC en Santiago, mientras que hacia el fin de semana los termómetros subirán aún más, con 31°C el viernes y hasta 32°C el sábado.