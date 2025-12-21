El Chevrolet Spark circulaba de oriente a poniente, aparentemente a exceso de velocidad, perdiendo el control y chocando contra la micro que transitaba en dirección contraria.

La mañana de este domingo, un grave accidente de tránsito se produjo en la comuna de Lo Espejo, en Región Metropolitana, dejando a una madre y dos de sus hijos fallecidos, mientras que otra menor permanece internada en un centro asistencial.

Según información preliminar entregada por Bomberos, el accidente ocurrió pasadas las 09:30 horas en Avenida del Ferrocarril, específicamente en el paso bajo nivel ferroviario de la avenida Eduardo Frei Montalva, cuando el vehículo menor en el que se desplazaba la familia colisionó con un bus del transporte público.

Tragedia en Lo Espejo: madre y sus dos hijos mueren tras choque con una micro

Según declaraciones de testigos consignadas por Meganoticias, el Chevrolet Spark circulaba de oriente a poniente, aparentemente a exceso de velocidad, perdiendo el control y chocando contra la micro que transitaba en dirección contraria.

Como consecuencia, el conductor del auto, un joven de 18 años, y su madre de 35 años, que viajaba como copiloto, fallecieron en el lugar del accidente.

El fiscal José Manuel Mac Namara detalló que en el vehículo también viajaban dos menores, una niña de 5 años, quien falleció posteriormente en el Hospital Barros Luco, y otra de 13 años, que se encuentra internada “con carácter reservado” en el Hospital Exequiel González Cortés.