Vivienda responde a Poduje por plazo para terminar reconstrucción en Viña y descarta que lleve un 10% de avance

Desde la cartera que lidera Carlos Montes indicaron que las cifras del futuro ministro son inexactas que “invisibiliza soluciones que hoy están en obra”.

El Ministerio de Vivienda se refirió al plazo que Iván Poduje se autoimpuso para finalizar la reconstrucción de Viña del Mar tras el megaincendio que afectó a diversos sectores en el verano de 2024.

En entrevista en Radio Biobío, el futuro titular de la cartera aseguró que finalizar el proceso tomará un total de 15 meses y, en caso de no cumplirlo, pondrá su cargo a disposición. Consultado por si podría ocurrir antes, el arquitecto aseguró que no era factible porque solo llevaban un 10% de avance.

A través de una declaración pública, desde Vivienda aseguraron que efectivamente podrán culminar con la reconstrucción en Viña del Mar en 15 meses.

“Si en 15 meses más la reconstrucción tras el mega incendio en la región de Valparaíso se cumple, como todo indica que ocurrirá, será porque se dejó la base completa: subsidios asignados, obras andando y proyectos listos“, aclaró la cartera que lidera Carlos Montes.

Junto con ello, detallaron que está en una “fase avanzada y consolidada” y que “el proceso alcanza un 52% de avance actualizado a hoy, con 1.420 soluciones habitacionales entregadas o terminadas (452) y en ejecución (968)”.

“Hay 2.716 subsidios habitacionales vigentes asignados, cuyas familias ya cuentan con asistencia técnica integral, lo que se traduce en acompañamiento profesional, social y jurídico para materializar sus proyectos habitacionales”, agregaron.

Con respecto a las declaraciones de Poduje, el Ministerio de Vivienda indicó que “las afirmaciones de que la reconstrucción tendría solo un 10% de avance es un dato inexacto que, además, invisibiliza soluciones que hoy están en obra, con contratos vigentes, financiamiento asegurado y cronogramas activos”.