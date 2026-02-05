“Decepciona”, “destemplados” y “nos sorprende”: así reaccionaron los funcionarios del SII a recientes declaraciones de Etcheberry

Desde el sindicato de funcionarios del SII calificaron como caricaturas las afirmaciones de Etcheberry sobre una “ideología” tras su salida.

Funcionarios del Servicio de Impuestos Internos (SII) calificaron este jueves como “destemplados” los dichos del ex director, Javier Etcheberry, quien culpó al Partido Comunista (PC) de su salida.

Luego de que el Ejecutivo le pidiera la renuncia, Etcheberry sostuvo que “me tendieron una trampa. Se pusieron de acuerdo los funcionarios, la candidata (Jeannette) Jara y la persona que yo había despedido en avaluaciones (…) Por todos lados está la mano del Partido Comunista“, manifestó en el podcast Somos Rentable.

Para reafirmar su punto de vista, aseveró que “los funcionarios del SII son la mayoría del Partido Comunista. Jara fue muchos años del SII, dirigente de los funcionarios, y ahora era candidata del Partido Comunista. La funcionaria que estaba a cargo de avaluaciones, a la que yo finalmente le pedí el cargo, entiendo que también es de esa tendencia. Hay muchas coincidencias”.

Funcionarios del SII rechazaron los dichos de Etcheberry

Al abordar los dichos de Javier Etcheberry, la presidenta de la Asociación Nacional de Funcionarios de Impuestos Internos (Aneiich), Evelyn Apeleo, los rechazó de plano y manifestó que “nos sorprenden las declaraciones”.

De acuerdo con lo que declaró la dirigente sindical a Emol, lo afirmado por el ex director del SII “decepciona”, ya que se trata de “una persona con la que tuvimos un diálogo muy amplio“.

En esa línea, indicó que “cuando él manifiesta esto de que hay flojera (…) creo que es una crítica, sobre todo para los trabajadores, bastante destemplada“.

Apeleo recalcó que lo sostenido por Etcheberry en cuanto a que “esta organización defiende frescos o defiende flojos, es falso“, y calificó como caricaturas sus afirmaciones sobre la “ideología” tras su salida del SII.

Respecto de la supuesta influencia del PC en el servicio, la dirigente sindical sostuvo que “a nadie le preguntan en qué partido milita. No tiene ningún asidero, ningún sustento (lo dicho por Etcheberry)“.

En cuanto a lo que dijo el ex director del SII sobre las calificaciones, Evelyn Apeleo apuntó que “si él de verdad mandó a bajar las evaluaciones, eso es una ilegalidad“.