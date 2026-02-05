“Vieja tóxica” y “borrego de perfil criminal”: el tenso cruce de Claudio Crespo y Carmen Hertz en redes sociales

Todo comenzó cuando el ex carabinero respondió la crítica de la ex diputada cuando fue absuelto en el Caso Gustavo Gatica.

El teniente coronel de Carabineros (r) Claudio Crespo y la diputada Carmen Hertz (PC) protagonizaron un tenso cruce en redes sociales a raíz de la absolución del primero en el caso de Gustavo Gatica.

El pasado 13 de enero, el 4° Tribunal Oral en Lo Penal de Santiago desestimó los cargos contra el ex carabinero por apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves gravísimas. Esto, pese a que se acreditó que fue quien disparó al diputado electo.

Sin embargo, en ese momento, Gatica tenía una piedra en la mano por lo que se consideró como una “agresión activa potencialmente letal”, por lo que se justificó el uso de la escopeta antidisturbios por parte del ahora ex uniformado.

Ese día, la diputada, en su cuenta en X, comentó que la decisión de la justicia era “un escándalo, una vergüenza incalificable el fallo que absuelve al criminal Claudio Crespo, la impunidad total ante el traumatismo ocular gravísimo infligido que le significó ceguera total”.

A semanas de dicha publicación, Claudio Crespo le dedicó varios calificativos a Carmen Hertz en la misma red social. “Menos mal que esta vieja tóxica no fue reelecta. No podrá escupir más odio en el Congreso Nacional y eso sí que es un avance para la democracia”, escribió.

“Además de corrupta que viajaba todos los años a España y cobraba su sueldo igual. Carmen Hertz eres una comunista corrupta“, agregó.

Ante el ataque de Crespo, Hertz respondió de manera escueta. “Los insultos de Claudio Crespo, borrego de perfil criminal, significan que estoy en el lado correcto de la historia“, afirmó.