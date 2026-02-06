“Aquí estuvo en sus últimas horas”: las palabras con las que la familia de Sebastián Piñera lo recordó a dos años de su muerte

Cecilia Morel visitó por primera vez el lugar donde falleció el ex presidente en 2024, mientras su hija Magdalena le dedicó una emotiva publicación en redes sociales.

La familia del ex presidente Sebastián Piñera participó este viernes en el homenaje que se realizó en el Lago Ranco al cumplirse dos años de su muerte, oportunidad en la que Cecilia Morel manifestó que “es muy emotivo estar aquí“.

La ex primera dama, quien estuvo acompañada por sus hijos, hizo uso de la palabra tras la misa que se ofició, una de las 25 que se realizaron en todo el país para conmemorar el segundo aniversario del fallecimiento del ex mandatario.

“Realmente, es muy emocionante que, habiendo pasado ya veinticuatro meses, dos años, la gente lo siga teniendo tan presente en su corazón con tanta emoción“, manifestó Morel.

En esa línea, la ex primera dama valoró que “a mí me abraza la gente, me entrega su cariño, y es algo que nos ha fortalecido en este tiempo para poder caminar y transitar por este duelo”.

Familia de Sebastián Piñera lo recordó con emotivas palabras

Junto con agradecer a quienes organizaron la misa en el lugar donde falleció el ex presidente Sebastián Piñera, Cecilia Morel recalcó que “hoy es un día muy, muy especial, muy emocionante“.

“Es muy emotivo estar aquí, porque, como les digo, es mi primera vez. Ver la lancha donde lo sacan, ver el lugar donde reposó su cuerpo. Uno hace el escenario donde él estuvo en sus últimas horas antes de partir“, dijo, y cerró con un “gracias a todos de corazón”.

Por su parte, su hija Magdalena Piñera Morel empleó las redes sociales para recordó a su padre con un emotivo video.

“Ya van dos años…. Gracias por tanto”, posteó, y compartió un material audiovisual en el que manifestó: “Cómo dejar de pensar en ti si estás en todos lados. En tus libros, en tus páginas“.

“Estás en nuestro espíritu, en nuestras almas, en nuestros días, en nuestras noches, en nuestros paseos. Estás en cada segundo, Sebastián. Estás en la convicción, en la gratitud. Estás porque siempre estuviste“, concluyó.

Además de Cecilia Morel y sus hijos, también estuvieron presentes en la ceremonia dos de los hermanos del ex presidente, Magdalena y Pablo, junto con diversas autoridades comunales.

En la ocasión, además se inauguró una placa en la orilla del Lago Ranco con palabras que pronunció el fallecido ex presidente en 2023.