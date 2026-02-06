Minsal informa contagio de sarampión en lactante que ingresó desde México

Se trata de una enfermedad altamente contagiosa que se transmite de persona a persona a través de gotitas respiratorias al toser, estornudar o hablar.

El Ministerio de Salud (Minsal) confirmó la detección de un caso de sarampión en Chile, el cual fue catalogado como importado.

Se trata de un lactante de 11 meses que ingresó al país proveniente de México y que no contaba con registro de la vacunación recomendada para viajeros desde los seis meses de edad.

Desde la cartera sanitaria detallaron que el menor se encuentra en buenas condiciones clínicas y que ya cumplió con el período de aislamiento correspondiente.

Asimismo, aseguraron que se activaron los protocolos sanitarios para evitar una eventual propagación del virus.

“Los equipos de salud están realizando el seguimiento activo de los contactos cercanos para contener cualquier posible propagación. Las autoridades sanitarias continúan con la vigilancia epidemiológica y mantendrán informada a la población sobre la evolución de la situación”, señalaron desde el Minsal.

La autoridad también recordó que México enfrenta actualmente brotes de sarampión y se posiciona como uno de los países con mayor número de casos confirmados en la región, motivo por el cual ha decretado una alerta epidemiológica.

En ese contexto, el Ministerio de Salud enfatizó que el sarampión es una enfermedad “altamente contagiosa que se transmite de persona a persona a través de gotitas respiratorias (al toser, estornudar o hablar)”.

Finalmente, las autoridades hicieron un llamado a la población a estar atenta a los síntomas, entre los que se incluyen manchas rojas en la piel que pueden durar entre tres y siete días, fiebre alta, tos, congestión nasal, sensibilidad a la luz (fotofobia), conjuntivitis, malestar general, dolor articular y descamación fina de la piel tras la desaparición del exantema.

Ante la presencia de estos signos, se recomienda utilizar mascarilla, acudir lo antes posible a un centro de salud, evitar el contacto con otras personas e informar sobre antecedentes de viajes recientes.