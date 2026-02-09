Contraloría detecta que Junji no ha recuperado más de $20 mil millones en licencias médicas rechazadas

En la Región Metropolitana, un total de 1.045 funcionarios acumularon licencias médicas que no fueron aceptadas.

La Contraloría General de la República (CGR) dio a conocer un nuevo informe, donde se detectó que la Dirección Regional Metropolitana de la Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI) no ha recuperado más de 20 mil millones de licencias médicas rechazadas.

La investigación que analizó el período entre 2017 y 2024, reveló que un total de 1.045 funcionarios acumularon licencias médicas por “Enfermedad o Accidente Común” por más de dos años de forma intermitente, generando 60.958 licencias no recuperadas, por un total de $20.916 millones.

Entre ellas, se advirtió que 9.964 licencias —cuyo subsidio por incapacidad laboral asciende a $5.547.961.164— fueron rechazadas. Sin embargo, el servicio no implementó acciones para recuperar dichos montos, requiriendo su devolución por parte de los funcionarios.

Bajo este contexto, el ente fiscalizador estableció un plazo de 60 días hábiles a la Dirección Nacional de la JUNJI para acreditar un plan de acción que garantice la recuperación efectiva de esos dineros. Sumado a ello, remitirán los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado (CDE) para las acciones que correspondan.

Por otro lado, Contraloría detectó que la JUNJI mantiene 54.876 licencias médicas con una antigüedad superior a cinco años. Lo anterior, por montos que superan los $10 mil millones.

En la auditoría también se verificó la existencia de 38 licencias médicas rechazadas, por un total de $56.615.625, correspondientes a funcionarios desvinculados, renunciados, con permisos sin goce de remuneraciones o beneficiados con bonificación por retiro.

De aquel número, 23 permisos (por un monto de $ 46.363.903) no registran gestiones de cobranza judicial, en tanto que 7, pese a haberse notificado por carta certificada, no fueron reintegradas a mayo de 2025. Producto de lo anterior, se formulará un reparo por $56.615.625.