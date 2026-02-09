La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) informó este lunes que, tras la publicación de la Ley Jacinta (Ley 21.797) en el Diario Oficial el pasado sábado, realizó modificaciones a la normativa vigente del Seguro Obligatorio de Accidentes Personales (SOAP), con el fin de adecuarla a los cambios introducidos en la Ley de Tránsito.
En ese contexto, la venta del SOAP, requisito indispensable para obtener el Permiso de Circulación, había quedado suspendida debido a la entrada en vigencia de la nueva ley, ya que las aseguradoras debían actualizar las coberturas y registrar las pólizas correspondientes ante la CMF.
La Ley Jacinta establece un aumento en los montos de indemnización por fallecimiento, invalidez y gastos médicos producto de accidentes de tránsito, además de reducir el plazo de pago por fallecimiento de 10 a 7 días hábiles.
Debido a lo anterior, la CMF informó que incorporó al Depósito de Pólizas la nueva Póliza del Seguro Obligatorio de Accidentes Personales causados por vehículos motorizados (SOAP), así como la Póliza SOAPEX, correspondiente a vehículos con matrícula extranjera, permitiendo así la reanudación de su comercialización.
“A raíz de lo anterior, la CMF modificó también las Circulares N°1459 y N°2121 que regulan el formato y contenido del certificado SOAP y SOAPEX, respectivamente, incorporando en éste los nuevos códigos de los seguros en cuestión”, dijo también la institución.
“Los cambios descritos aplican a todos los seguros SOAP y SOAPEX que se contraten a contar de esta fecha. Sin perjuicio de ello, se estima pertinente aclarar que, en virtud de lo establecido en la Ley Jacinta, los seguros suscritos con anterioridad a la vigencia de la nueva legislación continúan siendo válidos, aunque mantienen las condiciones contratadas en su oportunidad”, aclaró la CMF.
Cuáles son las coberturas del SOAP y SOAPEX tras nueva normativa del CMF
- Muerte: 600 UF por persona.
- Incapacidad permanente total: 600 UF por persona.
- Incapacidad permanente parcial: hasta 400 UF por persona.
- Gastos médicos hospitalarios: hasta 600 UF.
De acuerdo con lo informado por la CMF, las condiciones generales de las pólizas SOAP y SOAPEX ya se encuentran disponibles en el Depósito de Pólizas del organismo, y la póliza SOAP será publicada en el Diario Oficial. Con ello, las compañías aseguradoras quedarán habilitadas para ofrecer el seguro bajo las nuevas condiciones definidas por la Ley Jacinta.