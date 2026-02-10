Fiscalía solicita suspensión de audiencia en que se revisaría desafuero de Claudio Orrego por Caso ProCultura

La audiencia estaba fijada para este jueves 12 de febrero. Sin embargo, desde el Ministerio Público pidieron que se agende en una nueva fecha.

La Fiscalía Local de Antofagasta pidió suspender la audiencia en que se revisaría la solicitud de desafuero en contra del gobernador de la Región Metropolitana (RM), Claudio Orrego, en el marco de la investigación del Caso ProCultura.

Lo anterior, luego de que en los últimos días se anticipara que la Corte de Apelaciones de Santiago iba a poner en tabla la petición, que se encuentra pendiente desde septiembre de 2025.

De hecho, la fecha se confirmó el reciente fin de semana, cuando el abogado de la autoridad, Ciro Colombara, asegurara que el desafuero se revisaría este jueves 12 de febrero a las 08:30 horas.

Sin embargo, el fiscal jefe de la Fiscalía Local de Antofagasta, Cristian Aguilar Aranela, solicitó ante la Corte “la suspensión de la vista de la audiencia fijada para el próximo 12 de febrero del corriente a las 8.30 horas”, conforme al artículo 165 N° 5 del Código de Procedimiento Civil y demás normas pertinentes.

De esta forma, la instancia en el que el tribunal se pronunciaría sobre la solicitud de desafuero de Claudio Orrego se agendaría para una nueva fecha, si la Corte acoge la petición del Ministerio Público.

“Por tanto, ruego a SSI: acceder a lo solicitado, fijando nueva fecha para la audiencia para conocer de la solicitud de desafuero antes señalada”, añadieron en el escrito.

Qué implica un eventual desafuero del gobernador Claudio Orrego por el Caso ProCultura

El gobernador de la RM, Claudio Orrego, figura como imputado en el Caso ProCultura, situación por la cual la Fiscalía ha solicitado el desafuero para avanzar a su eventual formalización, tal como se sometió al resto de implicados en la causa durante la semana pasada.

Si el tribunal de alzada acoge el desafuero, Orrego quedaría suspendido de sus funciones y sujeto a la investigación penal. En caso de que rechace la solicitud, la autoridad podrá continuar su gestión sin las restricciones que supondría un proceso judicial.