Gobierno y crítica de Ripamonti tras informe de Contraloría por megaincendio: “Cualquier cosa que pueda fallar tiene que ser investigada”

El subsecretario Víctor Ramos, además, confirmó que se presentaron los antecedentes requeridos al CDE y al Ministerio Público.

El subsecretario del Interior, Víctor Ramos, abordó el informe que dio a conocer la Contraloría respecto a las irregularidades detectadas en el uso de recursos públicos tras el megaincendio que afectó a la Región de Valparaíso en 2024.

Ante esto, señaló que es “muy importante que cada vez que Contraloría General de la República lleve a cabo un procedimiento de una fiscalización, una auditoría a cualquier servicio público, el servicio público, y este Gobierno ha estado plenamente dispuesto siempre a responder y entregar todos los antecedentes necesarios“.

Ramos recalcó que tras conocerse las conclusiones del documento, la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso se mostró dispuesta a entregar la información requerida y realizarán sumarios para determinar responsabilidades, además de las sanciones correspondientes.

“Ellos están preparando la respuesta para la Contraloría, porque este informe final es reciente”, indicó, y confirmó que “se han entregado todos los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado y al Ministerio Público, tal cual como ahora, el informe final también lo ha instruido”.

Respuesta a dichos de Ripamonti

Tras conocerse el informe de Contraloría sobre el uso de recursos tras el megaincendio, la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, criticó al Gobierno.

“Cuando el Estado se entrampa en burocracias y exige fichas básicas de emergencia para entregar alimentos, es que el mundo privado llega primero y así la credibilidad del Estado se pierde“, señaló la jefa comunal.

Al respecto, el subsecretario Ramos indicó que “todos los momentos de emergencia producen una convulsión y un shock en la ciudadanía muy importante, y yo creo que todos los sectores políticos, independientemente de cuál es su posición, tenemos que mantener una actitud muy responsable en esos momentos, porque Chile tiene una larga tradición de respuesta frente a la emergencia y las catástrofes

A eso sumó que “muchas veces vemos que en el último tiempo, a veces, las emergencias están siendo utilizadas para diferentes tipos de análisis político o de golpear al adversario político por diferentes cosas. Yo, primero que todo, quiero hacer un llamado a que todas las autoridades, comunales, regionales, nacionales, tenemos que estar siempre unidas para poder responder de la mejor forma a la ciudadanía“.

“En segundo lugar, evidentemente, que cualquier cosa que pueda fallar y que se aleje de las normativas que la propia Contraloría General de la República instruye, tiene que ser investigada, tiene que ser analizada, se tiene que entregar toda la información, y se tienen que esclarecer los hechos, y yo creo que eso es lo más importante, lo que está ocurriendo en este momento”, recalcó.

Por último, el subsecretario insistió en que hay que “colaborar con todo lo que tenemos para que se esclarezca de la mejor forma“.