Alcaldesa de Lo Espejo desclasifica amenaza de bandas narco: “Ofrecieron $100 millones por mi cabeza”

De acuerdo con la denuncia de la alcaldesa ante la Fiscalía, el trasfondo de la amenaza se vincularía a su gestión para recuperar espacios públicos que habían sido tomados por las bandas narco.

La alcaldesa de Lo Espejo, Javiera Reyes (PC), denunció ante la Fiscalía la existencia de una amenaza en su contra por parte de bandas narco que operan en su comuna, las que incluso le pusieron precio a su vida.

De acuerdo con la acusación de la jefa comunal, quien cursa su octavo mes de embarazo, decidió acudir al Ministerio Público luego de que le informaron que existe un plan para atentar en su contra, luego de que se ofreciera una recompensa de $100 millones de pesos por su asesinato.

“Voy a intentar responder sin exponer a nadie: básicamente han sido voces vecinales, por decirlo de alguna manera, que han venido y que se han acercado“, indicó la alcaldesa en la entrevista que le concedió a La Segunda.

En esa línea, Reyes manifestó que “esto es más allá de lo que pueda decir o no un vecino, porque no son solo dichos. Ya hay personas identificadas y hemos podido corroborar la información que nos ha llegado“.

El origen de la amenaza de las bandas narco a la alcaldesa

El trasfondo de la amenaza se vincularía a la gestión impulsada por la alcaldesa Reyes para recuperar espacios públicos que habían sido tomados por las bandas narco. Mencionó la demolición de la sede del Club Deportivo Varsovia, la que, según la autoridad, ya no cumplía funciones deportivas y se lo utilizaba para actividades ilícitas.

A estas gestiones se añaden los operativos implementados por la autoridad comunal para retirar las cámaras de seguridad desde las viviendas particulares, así como el cierre de portones que protegían puntos de venta de droga.

Respecto de la amenaza contra su vida, la alcaldesa de Lo Espejo dijo en su denuncia que el plan fue detectado gracias a testimonios vecinales que alertaron sobre una conversación entre dos sujetos en la Población José María Caro.

Detalló que un individuo identificado como “Diego” habría revelado que “El Poroto” (Héctor Cárdenas), un reconocido narcotraficante del sector, juntó dinero junto a otros líderes delictuales para contratar a un ciudadano extranjero que ejecutara el crimen.

Al comentar la amenaza en su contra, la alcaldesa de Lo Espejo manifestó que “estar embarazada me ha dado más valentía respecto de las acciones y decisiones que tomo, y las dimensiono mejor porque tienen un cariz distinto, desde la posición que tengo de ser alcaldesa y de convertirme en madre”.

“Es relevante señalar que actualmente la alcaldesa se encuentra con protección (PPI) por las amenazas sufridas“, apunta la denuncia presentada por Javiera Espejo.