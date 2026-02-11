Confirman cortes de luz en Santiago para este 11 de febrero: revisa comunas, sectores y horarios

La empresa indicó que las interrupciones se deben a trabajos de mantenimiento.

Enel informó que este miércoles 11 de febrero se realizarán nuevos cortes de luz programados en siete comunas de Santiago.

De acuerdo con lo señalado por la compañía, la interrupción del suministro eléctrico podría extenderse por al menos siete horas en algunos sectores.

La empresa explicó en su página web que estas suspensiones se avisan con anticipación, con el objetivo de que los clientes puedan organizar sus actividades y tomar las precauciones necesarias.

Para verificar si tu vivienda se encuentra dentro de las zonas afectadas, puedes ingresar tu dirección en el buscador habilitado por Enel en su sitio oficial (disponible en ESTE ENLACE), donde se detallan los horarios y áreas específicas.

En caso de que el corte impacte a personas electrodependientes, la compañía dispone de líneas de atención especiales para brindar apoyo: 600 696 0000, 800 800 696 y 22 696 0000.

Confirman corte de luz en Santiago para este 11 de febrero: revisa comunas, sectores y horarios

Las comunas que tendrán estas interrupciones son Las Condes, Ñuñoa, Lo Espejo, Quinta Normal y La Florida.

Lo Espejo: corte de luz el 10 de febrero de 2026, entre las 15:00 y las 18:00 horas.

Ñuñoa: Corte programado para el 10 de febrero de 2026, desde las 09:30 hasta las 17:30 horas.

Las Condes: corte de luz el 10 de febrero de 2026, desde las 09:30 hasta las 15:30 horas.

Quinta Normal: corte programado el 10 de febrero de 2026, desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.