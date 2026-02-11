Nuevo golpe a Dorothy Pérez: Corte de Valparaíso congela solicitud de Contraloría sobre datos de niños trans

Familiares de menores en transición presentaron el líbelo, lo que llevó a la decisión que tomó el tribunal de alzada.

La Contraloría General de la República y su solicitud al Ministerio de Salud respecto a los datos de niños y niñas trans, para fiscalizar el correcto uso de los recursos públicos, enfrenta un nuevo obstáculo ante una Corte de Apelaciones.

Según dio a conocer Informe Especial, al recurso que admitió la Corte de San Miguel se suma a la presentación de dos recursos de protección por parte de familiares de menores en transición en la Corte pero de Valparaíso.

Para ellos, la petición del organismo que dirige Dorothy Pérez es “arbitraria e ilegal” puesto que no considera tratados internacionales de protección a la infancia, además de la Ley de Protección de Datos, entre otros.

Ante esto, el tribunal de alzada decidió “paralizar” la solicitud de Contraloría respecto de datos de niños y niñas trans que forman parte de la Iniciativa de Apoyo a la Identidad de Género y del Programa de Salud Trans.

Un dato relevante es que esta es la primera vez que una Corte se acoge la llamada Orden de No Innovar (ONI). Además, gracias a ello, si el Ministerio de Salud se niega a entregar la información requerida, la autoridad correspondiente -como la ministra- no podrá ser suspendida del cargo, “invocando el bien superior de los menores de edad”.

Los escenarios que podría enfrentar Contraloría

Esto se mantiene vigente hasta que la Corte resuelva el fondo del recurso conta Contraloría sobre los datos de niños trans y ante eso, existen tres escenarios: que los ministros que integren la sala lo acojan en todas sus partes o por mayoría se rechace.

Pero también el tribunal puede reconocer la fiscalización de Contraloría y desestimar el líbelo, pero dejar en claro que los datos de los menores no son necesarios para auditar el uso de platas fiscales. Para ello, exigirá anonimizar la información mientras dure la auditoría.

De no quedar conforme con alguna resolución, Dorothy Pérez, aún así, podría recurrir a la Corte Suprema.