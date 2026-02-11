Suprema da luz verde a querella contra ex fiscal Manuel Guerra: cuáles son los delitos que se le imputan

El máximo tribunal ratificó una resolución previa en el mismo sentido dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago el 2 de enero de 2026.

La Corte Suprema confirmó este miércoles la admisibilidad de la querella de capítulos que presentó el Ministerio Público en contra del ex fiscal Manuel Guerra.

De acuerdo con lo resuelto por la Segunda Sala del máximo tribunal, existe el mérito suficiente para indagar penalmente al ex persecutor por hechos ocurridos mientras ejercía el cargo de fiscal regional metropolitano oriente, entre 2015 y 2021.

Así, ratificó una resolución previa dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago el pasado 2 de enero.

Los delitos que se le imputan a Manuel Guerra en la querella

Según estableció en ese entonces el tribunal de alzada, los antecedentes presentados por la Fiscalía eran suficientemente serios y verosímiles para permitir la persecución penal de Manuel Guerra por los delitos de cohecho agravado, violación de secretos y prevaricación administrativa.

La querella fue presentada por el fiscal regional de Arica y Parinacota, Mario Carrera Guerrero, donde se apuntó que el ex fiscal habría solicitado reiteradamente al abogado Luis Hermosilla distintos beneficios personales y para terceros, aprovechando su posición.

Durante su presentación del caso, apuntó que paralelamente Guerra realizó gestiones para conseguir reuniones privadas con altas autoridades del Ejecutivo, incluido el ex presidente Sebastián Piñera.

También mencionó las tratativas para que lo designaran como consejero del Consejo de Defensa del Estado, además de solicitudes de apoyo para trabajos en el ámbito privado y académico.

Pero el ex fiscal regional, además, realizó gestiones en favor de terceros, entre ellos el fiscal adjunto Tufit Budafel —imputado en una causa penal— y la recomendación de Patricia Manríquez Huerta para una notaría.

Tras la admisibilidad de la querella de capítulos por parte de la Corte Suprema, la causa contra el ex peresecutor Manuel Guerra seguirá su tramitación en el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago.