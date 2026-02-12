Día “sofocante” con el peak de la semana: la alta temperatura que se registrará en Santiago este viernes

Tras lo registrado en los últimos días, para esta jornada la capital vivirá una jornada marcada por la temperatura más alta de la semana.

La jornada del viernes 13 de febrero estará marcada por una alta temperatura en Santiago, registrando así lo que será el peak de la semana.

Según Alejandro Sepúlveda de MegaTiempo, además, para el último día hábil se espera que pasemos “de un cielo despejado a tener nubosidad alta por la tarde“.

Eso sí, esto no evitará que el calor tome protagonismo. De hecho, se espera que las extremas se ubiquen entre los 14°C y los 33°C. Incluso, en algunos sectores de la Región Metropolitana, los termómetros, incluso, podrían llegar a los 37ºC.

Ante estos datos y esta temperatura, Sepúlveda calificó lo que viviremos este viernes 13 de febrero como un “día sofocante”.

Así se viene el fin de semana en Santiago

La alta temperatura de este viernes será la base de lo que viviremos el fin de semana en Santiago. El pronóstico indica que el sábado 14 de febrero, Día de los Enamorados, “también tendremos nubes dispersas en Santiago, las que quedarán de la jornada anterior, con temperaturas de 15°C y 32°C“, señaló Alejandro Sepúlveda.

En tanto, para este domingo, se espera que vuelva “a despejarse el cielo y la máxima se mantendrá alrededor de 32°C“.

El lunes, viviremos un día con “33°C a 34°C, aunque no alcanzará para ser una ola de calor porque no hay tres días sofocantes seguidos, pero vienen de a uno o de a dos”.