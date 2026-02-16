Desalojo de campamento Santa Marta: las medidas que ofreció el alcalde de Maipú a las familias

El asentamiento, conformado desde 2022, alberga aproximadamente 102 hogares con cerca de 375 personas, de las cuales un alto porcentaje son extranjeros, y al menos 150 son menores de edad.

En la mañana de este lunes comenzó un operativo de desalojo del campamento Santa Marta, ubicado en la intersección de Camino a Melipilla con Santa Marta en la comuna de Maipú, Región Metropolitana.

La acción está siendo ejecutada por la Municipalidad de Maipú con apoyo de Carabineros, en el marco de un plan de recuperación de espacios públicos y seguridad, tras años de ocupación irregular del terreno.

El campamento, conformado desde 2022, alberga aproximadamente 102 hogares con cerca de 375 personas, de las cuales un alto porcentaje son extranjeros, y al menos 150 son menores de edad.

Asimismo, el 91% de los residentes son extranjeros (en su mayoría venezolanos y colombianos), de los cuales el 74% posee situación migratoria irregular en el país.

Según señalaron las autoridades, el operativo ha dejado al menos dos personas detenidas, quienes se resistieron a abandonar el lugar cuando se ejecutó el desalojo.

De acuerdo al relato de las familias, durante el procedimiento, se habría ingresado con fuerza a sus viviendas, lo que fue descrito por residentes como un ingreso violento por parte de Carabineros para hacer cumplir la orden.

Desalojo de campamento Santa Marta: las medidas que ofreció el alcalde de Maipú

Debido a lo anterior, el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, explicó que a las familias se les ofreció una alternativa de traslado transitorio, incluyendo posibles arriendos temporales y albergues, junto con apoyo para el traslado de sus enseres y mascotas.

Vodanovic, se refirió al hecho señalando que “se ha ofrecido alternativa de traslado transitorio a todas las familias”.

“Esperemos que sea un operativo lo más tranquilo posible, contando con el apoyo de las familias, pero sabemos que nuestro objetivo es poder recuperar este espacio para nuestra familia”, añadió.

El procedimiento ha generado tensión en el lugar, con resistencia de algunos ocupantes y reclamos por la actuación policial, mientras que el municipio insiste en que el desalojo se realizó tras la notificación legal correspondiente y en cumplimiento de la normativa vigente.