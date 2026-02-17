Asociación criminal y lavado de activos: la nueva causa que enfrenta ex socio de Andrés Jouannet

La llegada del diputado al gobierno de Kast ha provocado una serie de reacciones en contra en el oficialismo y la propia oposición.

La llegada del diputado Andrés Jouannet (Amarillos) como próximo subsecretario de Seguridad Pública ha estado marcado por la controversia, dado sus vínculos comerciales con una serie de empresarios formalizados o imputados en diversas causas de corrupción.

Entre ellas destaca su sociedad con Emilio Yang, empresario chino imputado por tráfico de influencias en una investigación contra la senadora electa Karol Cariola, e Impresiones Quizapú, donde Jouannet es socio con Alberto Hadad Abuhadba y Sebastián Salazar Bastidas.

Estos últimos eran parte del gremio de los tragamonedas, indagado por eventual financiamiento irregular de campañas políticas en 2019. Pero ahora Salazar sumó una nueva causa en su contra, relacionada con las apuestas online.

Y es el otrora socio de Andrés Jouannet enfrenta una querella de Polla Chilena de Beneficencia por asociación criminal y lavado de activos por sus vínculos con las casas de apuestas. Dicha acción judicial fue presentada por Isidro Solís, compañero de partido del timonel de Amarillos y primer vicepresidente de la colectividad próxima a su disolución.

Según consignó La Tercera, el caso será visto por la Fiscalía Metropolitana Oriente y en él se acusa a Salazar de estar detrás de la sociedad Inversiones y Asesorías Integral Solutions SpA, más conocida como Pagadoor.

Polla Chilena asegura que el ex socio del futuro subsecretario, y los otros acusados, habrían creado “una verdadera organización que gira en torno a la comisión de otros delitos, cuales son justamente los relativos a la conducta del juego y la apuesta”.

Para la institución, “dado el sistema de funcionamiento empresarial, este delito se comete justamente a través de un sistema jerarquizado, en que los PSP se comprometen a seguir las instrucciones entregadas por los ‘clientes’ (sitios de apuestas) conforme a la información que ellos mismos remiten, para acreditar o debitar dineros en cuentas bancarias o financieras de sus clientes en Chile, proceso que no es autónomo, sino que está sujeto a los términos de los contratos suscritos”.