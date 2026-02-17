VIDEO – Las imágenes que confirmaron el hallazgo con vida de la pareja que llevaba tres días desaparecida en Salar de Pedernales

El hallazgo ocurrió cuando un helicóptero de Carabineros logró divisar a la pareja caminando en el sector conocido como Lagunas Bravas, a más de 3.500 metros sobre el nivel del mar.

Una pareja de jóvenes de Antofagasta, que estaba desaparecida desde el pasado sábado 14 de febrero, fue localizada con vida en la alta cordillera de la Región de Atacama, según la información entregada por las autoridades tras un intenso operativo de búsqueda terrestre y aéreo.

Se trata de Valentina Lorca (25 años), egresada de Derecho, y Kevin Gebert (27 años), ingeniero, quienes habían perdido contacto con sus familias tras visitar el Salar de Pedernales, en las cercanías de la localidad de El Salvador.

El último mensaje que enviaron fue alrededor de las 16:30 horas del sábado, cuando informaron que planeaban recorrer zonas de lagunas y termas cercanas antes de regresar a Antofagasta.

Las imágenes que confirmaron el hallazgo con vida de la pareja que llevaba tres días desaparecida

El hallazgo ocurrió cerca del mediodía de este martes cuando un helicóptero de Carabineros logró divisar a la pareja caminando en el sector conocido como Lagunas Bravas, a más de 3.500 metros sobre el nivel del mar, junto al vehículo en el que se desplazaban.

Debido a las difíciles condiciones meteorológicas y los fuertes vientos en altura, la aeronave no pudo aterrizar de inmediato. Por esa razón, un amplio contingente de rescate, que incluye patrullas del GOPE de Carabineros, Bomberos de Diego de Almagro y El Salvador, el Cuerpo de Socorro Andino y brigadas de la empresa minera Gold Fields, se desplazó por tierra para llegar hasta el lugar y concretar la evacuación de los jóvenes.