Claudio Orrego insiste en que el dinero de ProCultura se va a recuperar a través de los seguros involucrados

El gobernador aseguró que será en los próximos días cuando tendrán de regreso el dinero que debía la fundación.

El gobernador Claudio Orrego aseguró que los $1.000 millones que restan del convenio con ProCultura los recuperarán con el cobro de pólizas de seguros.

El acuerdo con la fundación que encabezaba Alberto Larraín recibió un total de $1.683.788.000 por parte de la Gobernación Regional Metropolitana (GORE RM) para llevar a cabo el proyecto Quédate, programa para la prevención del suicidio.

Tras el término anticipado del convenio, el GORE solicitó la devolución de más de mil millones de pesos a través de cinco pólizas de seguro de garantía asociadas, las que superan las 31 mil UF.

Dicho pago está a cargo de la aseguradora Porvenir S.A. (ASPOR), el cual aún no se concreta y que está en manos de la justicia, en una batalla judicial que el organismo estatal lleva adelante representado por el Consejo de Defensa del Estado (CDE).

“En los próximos días vamos a recuperar el 100% de los recursos que se apropió indebidamente ProCultura, los mil millones, producto de las pólizas de seguros que exigimos, sin haber estado obligados por ley”, aseveró Orrego.

En un punto de prensa, además, cuestionó a la Fiscalía de Antofagasta. “Nosotros lo hemos dicho desde el primer día. En esta investigación la Fiscalía de Antofagasta ha cometido gravísimos errores de hecho y de derecho“, señaló el gobernador, asegurando que su postura ha sido “refrendada por un juez de garantía y por la Corte de Apelaciones”.