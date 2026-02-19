“La vida cambia en un minuto”: el desgarrador testimonio de bombero que estuvo en la explosión en Renca

El voluntario describió el impacto de la situación y la magnitud de los daños que presenció al llegar entre los primeros al lugar del accidente.

Un voluntario de Bomberos con 18 años de experiencia, identificado como Felipe, entregó un conmovedor testimonio a radio Bío Bío sobre la explosión ocurrida esta mañana en Renca, donde un potente estallido provocó un incendio tras el volcamiento de un camión que transportaba gas líquido.



En su relato, el voluntario describió el impacto de la situación y la magnitud de los daños que presenció al llegar entre los primeros al lugar del accidente. “El escenario fue muy, muy, muy fuerte”, señaló, agregando que nunca había enfrentado algo así en todos sus años de voluntariado. El bombero enfatizó la necesidad de brindar contención y apoyo psicológico a las víctimas mientras se realizaban las labores de rescate.

Al llegar al lugar, detalló que algunas personas se habían lanzado desde un paso sobre nivel para escapar del fuego, y que las primeras tres personas atendidas presentaban heridas graves, aunque estaban conscientes.

En particular, mencionó que la situación de una joven de 17 años le impactó de manera profunda, resaltando la vulnerabilidad de los afectados y la rapidez con que cambió la vida de quienes se encontraban en la zona.

Felipe explicó que los primeros minutos fueron intensos y complejos, con muchas personas involucradas, y que junto a sus compañeros debieron actuar de manera rápida para atender a las víctimas, manteniendo la calma y el control emocional en medio del caos. “En esos momentos somos las únicas personas que están a su lado”, dijo, destacando la responsabilidad y el compromiso del personal de emergencia.

Finalmente, el bombero envió un mensaje sobre la importancia de valorar la vida y aprovechar cada día. “La vida cambia en un minuto, y yo soy testigo de eso. Valoro mucho la vida”, concluyó.

Hasta el momento se registran cuatro fallecidos y al menos 13 personas heriddas y trasladadas a hospitales y clínicas.