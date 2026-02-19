VIDEO – Explosión en Renca: autoridades confirman tres muertos y diez lesionados

Según las primeras informaciones, el hecho habría ocurrido a raíz de una fuga de gas de un camión que generó una explosión.

El gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, entregó las primeras cifras que ha dejado la gigantesca explosión que se registró en la comuna de Renca.

De manera preliminar, la autoridad regional detalló en CNN Chile que lo ocurrido “habría sido una fuga de gas de un camión que generó una explosión, no un choque“.

La explosión registrada en Renca, informó Orrego, dejó al menos cinco personas heridas. “Se me dijo con heridas de gravedad“, aseveró la autoridad.

Fue en la intersección de la Ruta 5 Norte con General Velásquez donde se registró el incidente pasadas las 08:00 horas de este jueves. Testigos aseguran que fue tal lo ocurrido que se percibió en varias comunas de la zona norte la emergencia.

Si bien las llamas se iniciaron en un camión, fue tal la magnitud de lo ocurrido que se extendió a vehículos de la autopista y del estacionamiento de la empresa Harping, ubicada en Avenida Presidente Frei Montalva, en Renca.

Senapred indicó que trabajan en el lugar Bomberos de Santiago, Carabineros, SAMU, Mutual, Autoridad Sanitaria y personal de Autopista.

A eso de las 09:50 horas, el segundo comandante de Bomberos de Quilicura confirmó que la explosión en Renca ha dejado tres personas fallecidas y diez lesionados, con heridas de diversa magnitud.