Nuevo secuestro en Santiago: exigen $100 millones por liberación de comerciante de Meiggs

La mujer fue interceptada por cuatro sujetos cuando iba camino a su casa la noche del jueves.

Un nuevo caso de secuestro se dio a conocer este viernes en Santiago, en la Región Metropolitana, luego de que se denunciara el caso de una comerciante del Barrio Meiggs.

Se trata de una mujer ecuatoriana que fue raptada la noche del jueves cuando se dirigía a su casa. La víctima caminaba por calle Grajales con un compañero de trabajo cuando fue interceptada por cuatro sujetos que la obligaron a subirse a un auto.

Fue su pareja la que denunció el secuestro en Santiago de la comerciante de Meiggs ante la Policía de Investigaciones (PDI) y quien, además, recibió un preocupante video a través de WhatsApp.

En las imágenes aseguró que vio a la mujer con su cara tapada, siendo amenazada con una pistola dirigida a su cabeza. Los secuestradores, además, le exigieron $100 millones de pesos para liberarla.

El caso quedó a cargo de la BIPE Antisecuestros de la PDI y, hasta el cierre de esta nota, la víctima aún estaba en cautiverio.

Este secuestro se suma al registrado esta semana, donde un comerciante fue raptado en la comuna de Independencia y liberado horas después. Además, se informó de otro caso donde la víctima logró zafar, pero al resistirse recibió un disparo en una de sus piernas.